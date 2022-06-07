Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
51 минуту назад

Доктор Мясников перечислил вызывающие проблемы со слухом лекарства

Lenta.ru

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал о лекарствах, которые могут вызывать проблемы со слухом. Такие препараты он перечислил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Мясников перечислил вызывающие проблемы со слухом лекарства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам доктора, к проблемам со слухом может приводить прием антибиотиков и мочегонных лекарств. «Это фуросемид, вообще быстрые мочегонные, и лекарства группы обмена гликозидов», — назвал он препараты с таким побочным действием.

Мясников добавил, что, помимо того, многие медикаменты могут вызывать шум в ушах. Одним из таких препаратов он назвал аспирин.

«Вы принимали аспирин месяц, разжижая кровь, и [после этого у вас] возможен пожизненный шум в ушах»,

— предупредил врач. Вместе с тем он отметил, что список лекарств, способных провоцировать подобное состояние, достаточно обширен.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители