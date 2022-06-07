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54 минуты назад

Педиатр назвала неэффективные методы лечения простуды у детей

Letidor.ru

Бытует мнение, что лечение гриппа или других ОРВИ различными настоями или отварами трав даже если и не принесет желаемый эффект, то уж точно не может навредить здоровью. Однако, это мнение ошибочно. Существует масса народных средств, которые не только не смогут облегчить симптомы заболевания, но и нанесут здоровью ребенка существенный вред.

Названы неэффективные методы лечения простуды у детей
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр, иммунолог Едена Парецкая назвала два самых неэффективных и опасных народных способа лечения простуды. Стоит отказаться от банок и горчичников.

Специалист отметила, что низкой эффективностью обладают и любимые многим горчичники. Никакой лечебной силы подобные ритуалы не несут, они ничего не прогревают и не раздражают, кроме кожи и самого ребенка. Более того, горчица аллергенна и оставляет на коже детей ожоги, которые болят и зудят.

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