Названы неэффективные методы лечения простуды у детей

Бытует мнение, что лечение гриппа или других ОРВИ различными настоями или отварами трав даже если и не принесет желаемый эффект, то уж точно не может навредить здоровью. Однако, это мнение ошибочно. Существует масса народных средств, которые не только не смогут облегчить симптомы заболевания, но и нанесут здоровью ребенка существенный вред.

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Врач-педиатр, иммунолог Едена Парецкая назвала два самых неэффективных и опасных народных способа лечения простуды. Стоит отказаться от банок и горчичников.