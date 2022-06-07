Как проявляется рак шейки матки и можно ли его вылечить

Шейка матки - мышечный орган, представляющий собой полный цилиндр, соединяющий тело матки и влагалище. Шейка выполняет барьеную функцию, препятствуя проникновению различных микробов в верхние отделы половой системы. Этот орган содержит множество нервных окончаний и играет большую роль в получении сексуального удовольствия. За счёт изменения мышечного тонуса и секреции слизи шейка матки обеспечивает попадание сперматозоидов к яйцеклетке в дни овуляции. При беременности, напротив, шейка матки плотно смыкается, чтобы ребёнок не родился раньше времени. В родах она раскрывается и укорачивается, обеспечивая прохождение ребенка по половым путям.
К факторам риска рака шейки матки можно отнести раннее начало половой жизни, смену половых партнёров, отказ от барьеров контрацепции, наличие инфекций, передающихся половым путем, снижение иммунитета, курение. Заболевание часто встречается у молодых женщин ввиду их большей сексуальной активности.
Рак этого типа классифицируют по степени распространения первичной опухоли и по гистологическоиу строению.
В связи с отсутствием специфических симптомов в борьбе с раком шейки матки важное место отводится скринингу, направленному на раннее выявление и своевременное лечение ВПЧ и заболеваний шейки матки, ведь от момента внедрения вируса в организм проходят годы, и своевременная медицинская помощь может не только вылечить, но и предотвратить рак.
Основным методом скрининга рака является цитологическое исследование (ПАП-тест) и ВПЧ-тест. По показаниям также могут использоваться кольпоскопия, биопсия шейки матки.
Выбор метода лечения определяется индивидуально и зависит от распространенности процесса и тяжести сопутствующей соматической патологии. При лечении рака шейки матки используют хирургические методы, лучевую и химиотерапию, таргетную (целевую) терапию, а также их комбинации. Учитывая молодой возраст пациенток, важной задачей оказывается также сохранение репродуктивной функции, что возможно при выявлении заболевания на ранних стадиях.