Как проявляется рак шейки матки и можно ли его вылечить

Шейка матки - мышечный орган, представляющий собой полный цилиндр, соединяющий тело матки и влагалище. Шейка выполняет барьеную функцию, препятствуя проникновению различных микробов в верхние отделы половой системы. Этот орган содержит множество нервных окончаний и играет большую роль в получении сексуального удовольствия. За счёт изменения мышечного тонуса и секреции слизи шейка матки обеспечивает попадание сперматозоидов к яйцеклетке в дни овуляции. При беременности, напротив, шейка матки плотно смыкается, чтобы ребёнок не родился раньше времени. В родах она раскрывается и укорачивается, обеспечивая прохождение ребенка по половым путям.

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Снаружи шейка покрыта плоским эпителием (экзоцервикс), а канал шейки матки выстлан циллиндрическим эпителием (эндоцервикс). Именно из эпителиальной ткани может развиться очень опасное заболевание - рак шейки матки. В отличие от многих онкологических заболеваний, этот рак не имеет наследственной предрасположенности, и его развитие связано с инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ), особенно высокого онкогенного риска, в первую очередь 16 и 18 типа. Геном вируса встраивается а ДНК эпителиалтных клеток, вызывая их изменения - метаплазию. Изменения усугубляются с течением времени и может возникнуть атипия, т.е. собственно злокачественная опухоль, которая разрастается и может метастазировать.

Волкова Мария Викторовна Репродуктолог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

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К факторам риска рака шейки матки можно отнести раннее начало половой жизни, смену половых партнёров, отказ от барьеров контрацепции, наличие инфекций, передающихся половым путем, снижение иммунитета, курение. Заболевание часто встречается у молодых женщин ввиду их большей сексуальной активности.

Рак этого типа классифицируют по степени распространения первичной опухоли и по гистологическоиу строению.

Он может длительно протекать бессимптомно. При прорастании опухоли в подслизистый слой могут отмечаться кровянистые выделения, в т.ч. после полового акта (контактные), обильные слизистые выделения, боли при половом акте, болезненные менструации. На более поздних стадиях отмечаются нарушение мочеиспускания и дефекации, примесь крови в моче и кале, потеря веса, быстрая утомляемость, повышение температуры тела т.д.

Волкова Мария Викторовна Репродуктолог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

В связи с отсутствием специфических симптомов в борьбе с раком шейки матки важное место отводится скринингу, направленному на раннее выявление и своевременное лечение ВПЧ и заболеваний шейки матки, ведь от момента внедрения вируса в организм проходят годы, и своевременная медицинская помощь может не только вылечить, но и предотвратить рак.

Основным методом скрининга рака является цитологическое исследование (ПАП-тест) и ВПЧ-тест. По показаниям также могут использоваться кольпоскопия, биопсия шейки матки.

Скрининг рака шейки матки рекомендовано проводить следующим образом: с 21 года до 29 лет ПАП-тест 1 раз в 3 года. С 30 до 65 лет - ВПЧ-тест или ПАП-тест+ВПЧ-тест раз в 5 лет.

Также имеет большое значение вакцинация от ВПЧ. В России, к сожалению, эта прививка не входит в национальный календарь прививок. Прививка возможна для девочек и женщин с 10 до 25 лет. Оптимальной считается вакцинация до начала половой жизни. Волкова Мария Викторовна Репродуктолог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики