Одно из самых частных повреждений, с которым сталкивается ортопед-травматолог на приеме, — повреждение мениска коленного сустава. По статистике, этот диагноз чаще всего встречается у людей в возрасте от 18 до 40 лет. В беседе с "Рамблером" травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO Максим Саутин объяснил, как понять, что у вас разрыв мениска.

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Что такое мениск?

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Мениск — это мягкотканное образование, располагающееся в боковых отделах коленного сустава. Если представить коленный сустав как щель между бедренной костью и большеберцовой, то по бокам справа и слева есть пространства ввиду разницы в анатомии бедренной и большеберцовой кости. Эти пространства заполняются менисками: внутренними и наружными.

Как можно его повредить?

По словам врача, мениски выполняют ряд важных функций: значительно снижают нагрузку на хрящевой покров, амортизируют ходьбу и бег. Но его достаточно легко повредить, уточнил Саутин.

Повреждение происходит с возрастом (мы передвигаемся, бегаем — это приводит к износу мягких тканей внутриколенного сустава), при травме (из-за спорта, когда мы играем в футбол, происходит резкое сгибание, или можно неудачно повернуться на лестнице). Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Симптомы разрыва мениска

Травматолог подчеркнул, что при повреждении мениска возникают боли в суставах. Они, по словам врача, беспокоят при ходьбе по лестнице, при спуске или подъеме, при любом сгибании и разгибании колен.

Часто пациента могут беспокоить отеки коленного сустава на фоне нагрузки, потому что колено при повреждении его структур, оболочки сустава продуцируют увеличенное количество жидкости. Эта жидкость скапливается в коленном суставе, заполняя его объем и распирая мягкие ткани. Мы это ощущаем как боль внутри коленного сустава. Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Как лечить?

Если возникли боли в коленном суставе, необходимо обратиться к ортопеду-травматологу — он специализируется на травмах, советует Саутин. Он добавил, что самым современным передовым методом лечения менисков является эндоскопические методы: когда через небольшие проколы в передних отделах коленного сустава вводят камеру и инструмент и производят манипуляции на поврежденном мениске.

Результатом лечения может быть либо шов мениска, если это возможно технически, либо резекция, то есть удаление поврежденной части мениска. И в этом нет ничего страшного, потому что нужно понимать, что мениск перестает работать, когда происходит его разрыв. Он разрушает окружающие ткани и наносит вред коленному суставу, если длительно существуют разрывы. Его поврежденная часть разрушает хрящевой покров вокруг себя, поэтому если возникли боли в коленных суставах, следует сделать МРТ, при этом выбрать хороший аппарат и обратиться к терапевту-травматологу, который специализируется на хирургии коленного сустава. Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO