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23 минуты назад

Эндокринолог назвала скрытые симптомы повышенного сахара в крови

Вечерняя Москва

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова назвала скрытые симптомы повышенного сахара в крови.

Эндокринолог назвала скрытые симптомы повышенного сахара
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она объяснила, что самый частый симптом – это зуд, причем не только кожи, но и слизистых оболочек. Сахар обладает раздражающим эффектом, он поражает нервные окончания, из-за этого возникает зуд в разных локализациях.

— Второй симптом — сухая и трескающая кожа, третий — частое мочеиспускание. Гнойнички и прыщики тоже говорят о повышенном сахаре. Часто человек приходит с грибком стоп, и ему назначают проверить уровень глюкозы, и это верно. Часто пожилые люди приходят в больницу с утолщенными и крошащимися ногтями. Они думают, что это происходит от старости, но это не так: обычно это грибок, который будет лучше лечиться после понижения сахара в крови, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Изменения веса — это тоже симптом начинающегося заболевания, причем как его повышение, так и понижение. Папилломы и бородавки также являются признаком повышенного сахара в крови. Быстрая утомляемость и сонливость, нечеткость зрения, ощущение онемения, покалывания в руках и ногах, повышенная жажда, головокружение, замедление мышления и ухудшение памяти также свидетельствуют о наличии проблем с сахаром крови.

Ольга Павлова рассказала, как худеть в возрасте 50+. Она не рекомендует худеть до нижней границы нормы, так как это может спровоцировать опущение внутренних органов.

Болезни и лекарства,Ольга Павлова,
18+
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