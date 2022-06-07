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1 час назад

Назван симптом, который говорит о возможном развитии деменции

Вечерняя Москва

Ухудшение восприятия запахов может указывать на снижение когнитивных способностей. Об этом сообщил профессор психиатрии и неврологии Медицинского центра Колумбийского университета Девангер П. Девананд.

Назван симптом, который говорит о возможном развитии деменции
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Обоняние может снижаться в период простудных заболеваний, гриппа, коронавируса. Кроме того, около 4 процентов населения с детства не могут определить запахи, но это не имеет никакого отношения к слабоумию.

Однако в позднем возрасте снижение восприятия ароматов обычно сигнализирует о развивающейся деменции, передает Nation News.

В случае появления проблем, связанных с обонянием, медицинские специалисты рекомендуют проходить диагностику когнитивных функций мозга. Такая процедура поможет вовремя назначить соответствующее лечение и затормозить развитие опасного заболевания.

Болезнь Альцгеймера на определенных этапах можно спутать с другим заболеванием в силу схожей симптоматики. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии, врач-гериатр Юрий Конев.

Болезни и лекарства,Юрий Конев,
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