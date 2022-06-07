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1 час назад

Врач предупредил об опасности частой боли в желудке

Вечерняя Москва

Многие связывают периодические боли и дискомфорт в желудке с употреблением жареной, соленой или острой пищи. Но не стоит винить во всем продукты питания, проблема может быть куда серьезнее. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Врач предупредил об опасности частой боли в желудке
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что жареная пища может привести к растягиванию желудка и его раздражению. Но такая еда не является причиной воспаления и, как следствие, гибели клеток и повреждения слизистой.

Частая, изнуряющая боль в желудке может быть вызвана не только неправильным рационом питания. Подобный симптом может сохраниться и после того, как человек исключает из употребления вредные продукты.

— Самое страшное, это атрофия и аутоиммунные процессы. Нарушение в работе иммунной системы и выработка организмом антител, разрушающих слизистую, приводит к аутоиммунному гастриту. Это может стать причиной атрофии и злокачественных опухолей,

— приводит слова эксперта Царьград.

Болезни и лекарства,
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