Врач предупредил об опасности частой боли в желудке

Многие связывают периодические боли и дискомфорт в желудке с употреблением жареной, соленой или острой пищи. Но не стоит винить во всем продукты питания, проблема может быть куда серьезнее. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

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Он отметил, что жареная пища может привести к растягиванию желудка и его раздражению. Но такая еда не является причиной воспаления и, как следствие, гибели клеток и повреждения слизистой.

Частая, изнуряющая боль в желудке может быть вызвана не только неправильным рационом питания. Подобный симптом может сохраниться и после того, как человек исключает из употребления вредные продукты.

— Самое страшное, это атрофия и аутоиммунные процессы. Нарушение в работе иммунной системы и выработка организмом антител, разрушающих слизистую, приводит к аутоиммунному гастриту. Это может стать причиной атрофии и злокачественных опухолей,