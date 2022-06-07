Названо опасное последствие ангины

Российский врач-кардиолог и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал, какое неочевидное, но опасное последствие имеется у стрептококковой ангины.

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Специалист отметил, что люди, перенёсшие данную инфекцию, могут столкнуться с развитием острой ревматической лихорадки либо ревматизмом. По словам Мясникова, данный недуг поражает сердце, почки и суставы. Также он может привести к летальному исходу.

Ежегодно [регистрируется] около полумиллиона новых случаев [ревматизма], ежегодно 270 тыс человек умирают от этой болезни.