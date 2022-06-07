Почему мы болеем летом и о чем это говорит

Несмотря на распространенный стереотип о том, что заболеть простудными недугами можно только в холодное время года, летом тоже можно подхватить инфекцию и лежать в постели с высокой температурой. «Вечерняя Москва» решила узнать, почему в жаркое время года люди болеют, и какие неочевидные симптомы могут указывать на ослабленный иммунитет.

Фото: Анна Быкова Анна Быкова

По словам врача-иммунолога Людмилы Алексеевой, в летний сезон, несмотря на тепло, люди тоже болеют острыми респираторными заболеваниями, но процесс выздоровления проходит куда быстрее, чем в холодное время года:

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— Высокая температура, солнце и сухость уличного воздуха — это максимально неблагоприятные условия для существования многих вирусов.

Но некоторые вирусы и бактерии, уточнила спикер, даже в жаркое время года сохраняют свою активность и способность передаваться от человека к человеку:

— Около 20 процентов людей заболевают в летний сезон простудой и острыми респираторными недугами. Происходит это по той причине, что ослабевает местный иммунитет и он теряет способность защитить организм от бактерий и вирусов. И в организм через воздушно-капельные пути может проникнуть болезнетворная микрофлора, которая и спровоцирует развитие простуды.

По словам эксперта, ухудшить ситуацию могут и температурные перепады, которые бывают в летнее время:

— Летом мы попадаем под жаркое солнце, а потом оказываемся под холодным воздухом кондиционера, купаемся в морях и водоемах до посинения. А это тоже может иметь свои последствия. Например, если в ваш организм уже проникла инфекция, то дополнительные факторы, такие как переохлаждение, могут спровоцировать присоединение дополнительной бактериальной инфекции. При такой ситуации клиническая картина очень тяжелая: возникают все признаки простуды (кашель, высокая температура, повышенная потливость и насморк), а бактериальная инфекция нередко приводит к гнойным процессам в горле.

Если не предпринимать срочные меры воздействия, то нередко такой двойной удар по организму может привести к проблемам с дыхательной системой, а иногда и к летальным исходам.

Заболевание инфекционными и простудными недугами в жаркое время года также может быть связано с активностью собственных микроорганизмов:

— Когда защита организма ослабевает, то сапрофитная флора активизируется и превращается в патогенную. И болезнь начинает прогрессировать.

Эксперт отметила, что признаками ослабшего иммунитета нередко выступают особенности, которые многие не замечают:

— Это чувство усталости, которое не покидает вас, являясь при этом явным признаком слабого иммунитета. Выпадение волос, которое на протяжении долгого времени не прекращается, может быть не только признаком ослабшего организма, но предупреждать о развитии гипотиреоза щитовидной железы.