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51 минуту назад

Дерматологи нашли причину витилиго

Газета.Ru

Развитие витилиго обусловлено нарушением метаболизма клеток кожи, выяснили дерматологи из Калифорнийского университета в Ирвайне. Об этом они рассказали в статье в журнале JCI Insight.

Дерматологи нашли причину витилиго
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Витилиго — это аутоиммунное заболевание, при котором разрушаются меланоциты - клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин, обуславливающий ее цвет. Разрушение меланоцитов происходит под воздействием CD8+ Т-клеток, но конкретные процессы, приводящие к развитию устойчивого нарушения пигментации, изучены не были.

"Объединив неинвазивную многофотонную микроскопию и cеквенирование РНК одиночных клеток, мы идентифицировали различные субпопуляции кератиноцитов (основных клеток верхнего слоя кожи человека) в поврежденной коже пациентов со стабильным витилиго, а также изменения в клеточном составе кожи, которые вызывают устойчивость заболевания",

- сообщили исследователи.

Как оказалось, по сравнению с незатронутыми витилиго, в этих кератиноцитах более выражено окислительное фосфорилирование — метаболический путь, при котором энергия, образовавшаяся при окислении питательных веществ, запасается в митохондриях клеток в виде аденозинтрифосфорной кислоты.

Такие кератиноциты вырабатывали цитокины CXCL9 и CXCL10, которые, очевидно, вызывали устойчивое витилиго. У пациентов с витилиго, которым удалось избавиться от нарушений пигментации после пересадки кожи (такой способ не гарантирует, что витилиго не затронет пересаженный участок, но у части пациентов болезнь не возвращается), выявленные процессы остановились, и метаболические процессы в клетках пришли в норму.

Исследователи надеются, что эти сведения позволят найти новые способы лечения витилиго - например, через влияние на состояние кератиноцитов.

Болезни и лекарства,
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