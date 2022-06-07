В какой момент человек с оспой обезьян наиболее заразен

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, в какой период заболевший оспой обезьян наиболее заразен, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, инфицированный оспой обезьян особенно заразен, когда на коже и слизистых появляется сыпь. Он отметил, что вирус начинает выделяться через дефекты слизистой и кожи.
Кроме того, заразность очень сильно зависит от бытовых условий при локальных вспышках.
Также он подчеркнул, что раньше в Европе оспа обезьян от человека к человеку практически не передавалась.
На сегодняшний день ВОЗ оценивает риск пандемии как умеренный.