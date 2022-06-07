В какой момент человек с оспой обезьян наиболее заразен

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, в какой период заболевший оспой обезьян наиболее заразен, сообщает PRIMPRESS.

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По его словам, инфицированный оспой обезьян особенно заразен, когда на коже и слизистых появляется сыпь. Он отметил, что вирус начинает выделяться через дефекты слизистой и кожи.

Кроме того, заразность очень сильно зависит от бытовых условий при локальных вспышках.

Также он подчеркнул, что раньше в Европе оспа обезьян от человека к человеку практически не передавалась.