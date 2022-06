Эксперты перечислили признаки рассеянного склероза

Известные врачи и эксперты в статье для издания Eat This Not That! (ETNT) перечислили четыре основных признака рассеянного склероза, которые встречаются чаще остальных. По их словам, проблемы со зрением и потеря равновесия, в числе прочего, могут быть признаками опасного хронического аутоиммунного заболевания.