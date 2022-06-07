На Ямале более семи тысяч человек привьют от сибирской язвы

На Ямале проводится вакцинация населения от сибирской язвы, планируется привить более семи тысяч человек из группы риска. Об этом соощают в пресс-службе ямальского губернатора.
«Согласно региональному календарю прививок, в Арктическом регионе вакцинации подлежат 400 тундровиков, 6 726 человек – ревакцинации», – говорится в сообщении.
Первичная вакцинация проводится в два этапа, ревакцианация в один прием каждый год. В настоящее время прививочная кампания проводится в пяти районах автономного округа. Вакцинаци подлежат северяне из группы риска кроме граждан моложе 14 лет, беременных женщин и кормящих матерей. Напомним, летом 2016 года на территории Ямальского района ЯНАО имела места вспышка заболевания, в результате контакта с оленями, заразились 36 человек.
«ФедералПресс» информировал ранее о том, что волонтеры приведут в порядок вольеры для овцебыков в природном парке Ингилор на Полярном Урале.