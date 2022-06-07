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1 час назад

На Ямале более семи тысяч человек привьют от сибирской язвы

РИА "ФедералПресс"

На Ямале проводится вакцинация населения от сибирской язвы, планируется привить более семи тысяч человек из группы риска. Об этом соощают в пресс-службе ямальского губернатора.

На Ямале более семи тысяч человек привьют от сибирской язвы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Согласно региональному календарю прививок, в Арктическом регионе вакцинации подлежат 400 тундровиков, 6 726 человек – ревакцинации», – говорится в сообщении.

Первичная вакцинация проводится в два этапа, ревакцианация в один прием каждый год. В настоящее время прививочная кампания проводится в пяти районах автономного округа. Вакцинаци подлежат северяне из группы риска кроме граждан моложе 14 лет, беременных женщин и кормящих матерей. Напомним, летом 2016 года на территории Ямальского района ЯНАО имела места вспышка заболевания, в результате контакта с оленями, заразились 36 человек.

«ФедералПресс» информировал ранее о том, что волонтеры приведут в порядок вольеры для овцебыков в природном парке Ингилор на Полярном Урале.

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