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46 минут назад

Врач рассказал о перерождении родинок в меланому

Сибмеда

Врач перечислил признаки трансформации доброкачественных родинок в опаснейший вид рака – меланому. Специалист рекомендует следить за родимыми пятнами и при любом подозрении приходить на консультацию.

Врач рассказал о перерождении родинок в меланому
Фото: pexels.compexels.com

Родимые пятна могут образовываться на теле человека в течение всей жизни. Большинство из них – доброкачественные, однако, некоторые могут с течением времени перерождаться и приводить к развитию меланомы. Об этом в интервью радио «Спутник» предупредил Александр Серяков, д.м.н., профессор, главный онколог центра «СМ-клиника».

Родинка на языке науки – это невус, пигментное образование, скопление пигмента меланина. За родинками важно следить на протяжении жизни, чтобы не пропустить превращения доброкачественного образования в злокачественное.

К признакам «опасного» невуса можно причислить: увеличение пигментного образования в размерах, изменение его формы, увеличение выпуклости над поверхностью кожи, возникновение язвы и выпадение волос в этой зоне. Любой этот признак – повод идти к врачу. Специалист может принять решение о своевременном удалении родимого пятна, чтобы оно в последствии не трансформировалось в меланому.

Болезни и лекарства,Александр Серяков,
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