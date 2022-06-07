Врач рассказал о перерождении родинок в меланому

Врач перечислил признаки трансформации доброкачественных родинок в опаснейший вид рака – меланому. Специалист рекомендует следить за родимыми пятнами и при любом подозрении приходить на консультацию.

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Родимые пятна могут образовываться на теле человека в течение всей жизни. Большинство из них – доброкачественные, однако, некоторые могут с течением времени перерождаться и приводить к развитию меланомы. Об этом в интервью радио «Спутник» предупредил Александр Серяков, д.м.н., профессор, главный онколог центра «СМ-клиника».

Родинка на языке науки – это невус, пигментное образование, скопление пигмента меланина. За родинками важно следить на протяжении жизни, чтобы не пропустить превращения доброкачественного образования в злокачественное.