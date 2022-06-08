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24 минуты назад

Почему лечение не приносит желаемый результат

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Россиянам перечислили распространенные причины, почему лечение не помогает и не приносит желаемый результат. Об этом в своем телеграм-канале написала доктор Зухра Павлова.

Почему лечение не приносит желаемый результат
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Пациент не принимает лекарства

Врачи часто с этим сталкиваются. Пациентов пугает цена на препараты. Люди потом пытаются обмануть врача, что принимали препарат. Однако анализы и личный осмотр сразу показывают результат.

Соблюдать правильный прием лекарств

Важно соблюдать правильный ритм - строго в соответствии с рекомендациями врача. И обязательно уточнить, как себя вести, если по какой-то причине вы пропустите лекарство.

Запивать лекарство только водой

Многие пациенты запивают лекарства разными напитками, а некоторые и алкоголем. Идеально запивать несколькими глотками воды комнатной температуры.

Принимать лекарства в правильной дозировке

Лучше брать точную дозировку лекарств, а не размалывать таблетки на части.

Не нарушайте правила приема

По словам Зухры Павловой, лекарство надо принимать строго на голодный желудок, за 20 минут до еды. Что будет, если на сытый желудок или сразу после приема поесть? Прием таблетки будет бесполезным, тк большая часть ее активного вещества не усвоится.

Некоторым препаратам необходимо попадать в желудок только после сытного обеда.

Не разжевывать таблетки в оболочке

Многие таблетки специально находятся в желудочно растворимой оболочке, им нельзя начинать реакцию в ротовой полости. По этой же причине не стоит разбирать капсулы. Форма подачи лекарства очень важна.

Болезни и лекарства,
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