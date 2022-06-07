Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Названы провоцирующие инфаркт болезни

Lenta.ruиещё 5

Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко назвала болезни, которые повышают риск развития сердечного приступа. Ее слова передает URA.RU.

Названы провоцирующие инфаркт болезни
Фото: lenta.rulenta.ru

Божко заявила, что лидером среди провоцирующих инфаркт недугов является грипп, потому что вирус сильно влияет на кровообращение. Она предупредила, что проблемы с сердцем может спровоцировать и COVID-19. По ее словам, российские врачи и ученые пришли к выводу, что у перенесших это заболевание людей риск инфаркта возрастает в восемь раз. Происходит это потому, что во время гриппа и новой коронавирусной инфекции происходит воспаление стенок сосудов, которые приносят кровь к сердцу, усиленное тромбообразование, а также запускаются патологические иммунные реакции.

Стоит быть осторожнее и с другими видами ОРВИ (аденовирусной, риновирусной, респираторно-синцитиальной инфекциями) — последствия со стороны сердечно-сосудистой системы после этих заболеваний могут проявиться через несколько месяцев, предупредила пульмонолог.

«Любое инфекционное заболевание не ограничивается только носом или горлом. Сама болезнь и иммунные реакции, которые возникают в ответ на нее, затрагивают весь организм»,

— пояснила Божко.

Кроме того, риск кардиологических патологий повышается из-за бактериальных инфекций, вызываемых пневмококком и гемофильной палочкой, заключила врач.

Болезни и лекарства,Светлана Божко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители