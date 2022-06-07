Названы провоцирующие инфаркт болезни

Божко заявила, что лидером среди провоцирующих инфаркт недугов является грипп, потому что вирус сильно влияет на кровообращение. Она предупредила, что проблемы с сердцем может спровоцировать и COVID-19. По ее словам, российские врачи и ученые пришли к выводу, что у перенесших это заболевание людей риск инфаркта возрастает в восемь раз. Происходит это потому, что во время гриппа и новой коронавирусной инфекции происходит воспаление стенок сосудов, которые приносят кровь к сердцу, усиленное тромбообразование, а также запускаются патологические иммунные реакции.