Врач раскрыл полезное свойство популярного препарата

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус раскрыл препарат, прием которого снижает риск тромбозов. По его словам, таким полезным свойством обладает аспирин. Соответствующая публикация появилась в понедельник, 6 июня, в его Telegram-канале.
«Аспирин для нас — это не вопрос только сердечного препарата. Аспирин еще и препарат, который помогает иммунитету», — рассказал Продеус.
По словам врача, этот популярный препарат мешает тромбоцитам слипаться и таким образом препятствует развитию тромбозов. Он отметил, что это лекарство снижает риски возникновения инфарктов и инсультов.
Кроме того, аспирин может защитить от рака, добавил Продеус.
«Использование аспирина показало: многим опухолям мешает метастазировать аспирин. Это исключительно важно. К сожалению, эта особенность аспирина недооценена, хотя в медицине она известна и очень важна для людей в возрасте», — подчеркнул иммунолог.