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2 часа назад

Врач раскрыл полезное свойство популярного препарата

Lenta.ru

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус раскрыл препарат, прием которого снижает риск тромбозов. По его словам, таким полезным свойством обладает аспирин. Соответствующая публикация появилась в понедельник, 6 июня, в его Telegram-канале.

Врач раскрыл полезное свойство популярного препарата
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Аспирин для нас — это не вопрос только сердечного препарата. Аспирин еще и препарат, который помогает иммунитету», — рассказал Продеус.

По словам врача, этот популярный препарат мешает тромбоцитам слипаться и таким образом препятствует развитию тромбозов. Он отметил, что это лекарство снижает риски возникновения инфарктов и инсультов.

Кроме того, аспирин может защитить от рака, добавил Продеус.

«Использование аспирина показало: многим опухолям мешает метастазировать аспирин. Это исключительно важно. К сожалению, эта особенность аспирина недооценена, хотя в медицине она известна и очень важна для людей в возрасте», — подчеркнул иммунолог.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,Первый канал,
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