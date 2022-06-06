Врач развенчал популярные мифы о венерических заболеваниях

Телеведущий и врач Александр Мясников развенчал популярные мифы о венерических заболеваниях в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Особое внимание он уделил такой распространенной инфекции, как гонорея.
Доктор подчеркнул, что гонореей можно заразиться только половым путем. Рассказы об инфицировании через общественный туалет или бассейн он назвал «отмазками».
«Гонококк очень нестойкий и погибает быстро — буквально через несколько минут — вне организма, поэтому заразиться через предмет ты не можешь», — объяснил Мясников.
Однако врач добавил, что у некоторых людей есть высокая предрасположенность к гонорейной инфекции. К примеру, это касается пациентов с удаленной селезенкой.
Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), в том числе гонорея, не обязательно протекают с выраженной симптоматикой.
«Есть одна ЗППП — проверяйтесь на все: и на сифилис, и на гепатиты, и на СПИД, и на все другие, потому что все это ходит парами», — посоветовал Мясников.
Не от всех ЗППП защищает презерватив, отметил доктор. К примеру, вирус папилломы человека передается от простого прикосновения. Разновидностям вируса герпеса также достаточно соприкоснуться с кожей или слизистой оболочкой, объяснил Мясников.
Доктор подчеркнул, что не все пациенты с ЗППП ведут беспорядочную половую жизнь. Заразиться венерической болезнью можно от однократного контакта с инфицированным.
Мясников предупредил, что врачи нередко назначают лечение для обоих партнеров, если у одного из них обнаружили ЗППП. Однако, к примеру, гарднереллез не относится к венерическим болезням и не требует парного лечения.
Кроме того, врач объяснил, что уреаплазма относится к условно-патогенной микрофлоре. Поэтому если она обнаружена в анализах, не стоит «сваливать» это на уретрит, воспаление придатков или органов малого таза. Надо искать другие причины.