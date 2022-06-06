Врач развенчал популярные мифы о венерических заболеваниях

Телеведущий и врач Александр Мясников развенчал популярные мифы о венерических заболеваниях в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Особое внимание он уделил такой распространенной инфекции, как гонорея.

Фото: Мослента Мослента

Доктор подчеркнул, что гонореей можно заразиться только половым путем. Рассказы об инфицировании через общественный туалет или бассейн он назвал «отмазками».

«Гонококк очень нестойкий и погибает быстро — буквально через несколько минут — вне организма, поэтому заразиться через предмет ты не можешь», — объяснил Мясников.

Однако врач добавил, что у некоторых людей есть высокая предрасположенность к гонорейной инфекции. К примеру, это касается пациентов с удаленной селезенкой.

Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), в том числе гонорея, не обязательно протекают с выраженной симптоматикой.

«Есть одна ЗППП — проверяйтесь на все: и на сифилис, и на гепатиты, и на СПИД, и на все другие, потому что все это ходит парами», — посоветовал Мясников.

Не от всех ЗППП защищает презерватив, отметил доктор. К примеру, вирус папилломы человека передается от простого прикосновения. Разновидностям вируса герпеса также достаточно соприкоснуться с кожей или слизистой оболочкой, объяснил Мясников.

Доктор подчеркнул, что не все пациенты с ЗППП ведут беспорядочную половую жизнь. Заразиться венерической болезнью можно от однократного контакта с инфицированным.

Мясников предупредил, что врачи нередко назначают лечение для обоих партнеров, если у одного из них обнаружили ЗППП. Однако, к примеру, гарднереллез не относится к венерическим болезням и не требует парного лечения.