Врач рассказал о спасающей от рака печени вакцине

Ректор Гомельского медуниверситета, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Игорь Стома назвал вакцину, которая защищает от рака печени. Его слова приводит «БелТА».

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По его словам, это вакцина против гепатита B. «Вакцинация против гепатита B — одно из величайших достижений человечества. Ею прививают всех новорожденных детей еще в роддоме», — рассказал врач.

Стома объяснил, что хронический вирусный гепатит В, от которого спасает вакцинация, переходит в гепатоцеллюлярную карциному, или рак печени. В странах, где прививают от гепатита В, снизилась и заболеваемость этим видом рака, отметил он.

Вторая доступная сейчас противораковая вакцина, продолжил врач, — это вакцина против вируса папилломы человека, которая защищает от рака шейки матки.