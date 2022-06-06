Как проявляется рак поджелудочной и кто в зоне риска

Поджелудочная железа - это железа смешанной секреции, которая находится в брюшной полости. Она имеет несколько жизненно важных функций: выработка поджелудочного панкреатического сока, а также эндокринная и гормональная роль. Поджелудочная железа выделяет инсулин и глюкогон.

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К сожалению, рак поджелудочной железы часто бессимптомный, то есть пациент долгое время не знает о своем заболевании. Железа расположена достаточно глубоко, каких-либо болевых синдромов на начальном этапе может не быть.

Рак поджелудочной железы имеет очень высокую летальность, и именно тот факт, что опухоль никак на первых этапах себя не проявляет, сильно ухудшает прогноз. Если мы говорим о продвинутой стадии, когда симптомы видны, то к ним чаще всего относят слабость, недомогание, сильное снижение массы тела, диспепсия, то есть нарушение пищеварения, желтуха, тромбозы, чаще - тромбоз сосудов вен нижних конечностей. Неспецифические симптомы - повышение температуры, колебание сахара.



Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

В зоне риска этого заболевания находятся все. Какие-то специфические группы риска по раку поджелудочной железы выделить тяжело, но среди них можно отметить

1) люди, которые употребляют алкоголь в больших количествах,

2) курильщики,

3) люди с хроническим панкреатитом и сахарным диабетом,

4) люди, работающие с тяжелыми металлами и химикатами,

5) люди, ведущие малоподвижный образ жизни, нерациональное питание,