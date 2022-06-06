Как проявляется рак поджелудочной и кто в зоне риска

Поджелудочная железа - это железа смешанной секреции, которая находится в брюшной полости. Она имеет несколько жизненно важных функций: выработка поджелудочного панкреатического сока, а также эндокринная и гормональная роль. Поджелудочная железа выделяет инсулин и глюкогон.
К сожалению, рак поджелудочной железы часто бессимптомный, то есть пациент долгое время не знает о своем заболевании. Железа расположена достаточно глубоко, каких-либо болевых синдромов на начальном этапе может не быть.
В зоне риска этого заболевания находятся все. Какие-то специфические группы риска по раку поджелудочной железы выделить тяжело, но среди них можно отметить
1) люди, которые употребляют алкоголь в больших количествах,
2) курильщики,
3) люди с хроническим панкреатитом и сахарным диабетом,
4) люди, работающие с тяжелыми металлами и химикатами,
5) люди, ведущие малоподвижный образ жизни, нерациональное питание,
6) люди, имеющие генетическую предрасположенность (если в роду есть люди, которые болели раком поджелудочной железы, то повышается вероятность того, что и у их потомков будет это заболевание).