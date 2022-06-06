Какие продукты исключить, чтобы избавиться от мигрени

Приступы сильной головной боли могут сильно ухудшить самочувствие. Медик поделилась советами, которые помогут вернуться к нормальной жизни.

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Врач-невролог Шай Датта перечислила способы избавиться от мигрени. В первую очередь эксперт советует нормализовать режим сна и изменить образ жизни. Человеку следует завести полезную привычку ложиться и вставать в одно и то же время, а также не стоит пытаться доспать в выходные.

Врач напомнила, что головные боли могут быть следствием перенапряжения и стресса, поскольку это распространенные триггеры мигрени. Полезно освоить дыхательные практики и медитацию, заняться йогой или пройти курс массажа.

Кроме того, по словам Датты, спровоцировать приступ головной боли могут некоторые продукты, в числе которых шоколад, выпечка, сыр, который содержит тирамин – вещество из группы биогенных аминов, обладающее сосудосуживающим действием, оно может повысить давление и влиять на процессы возбуждения и торможения в нервной системе, пишет «Eat This, Not That!».