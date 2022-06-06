Для того, чтобы понять, почему пропадает голос, важно знать, что отвечают за его формирование гортань и голосовые связки. Также ротовая полость посредством носогубного треугольника, языка. Все это образует собой целый голосовой аппарат. Но изменение тембра голоса все же присуще проблемам с голосовыми связками. Здесь процесс может быть двух типов.
Безусловно, это сложно определить самостоятельно. Лучше пройти осмотр у лор-врача и посмотреть с чем связана такая проблема. Потому что вариантов может быть много.
Часто голос меняется с возрастом: это физиологичная история, то есть связанная с возрастными изменениями гортани, организма в целом. Теряется эластичность связок. Как правило, возникает гипоконус — гипотонусная дисфония - при ней голос становится более монотонным.
Все эти процедуры позволят исключить органические поражения.