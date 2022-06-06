Почему пропадает голос

Самое важное - это профилактика срыва. Резкие крики, изменения тембров голоса - все это может привести к проблемам голосового аппарата. Это будет в первую очередь связано с неправильной работой голосовых связок, а именно, с их отеком или воспалением. Большое значение все же имеет своевременная диагностика и лечение общесамотических заболеваний. Никаких воспалений - ни острых, ни хронических быть не должно. Их нужно вовремя диагностировать. Также не забываем о невротических состояниях, которые должны наблюдаться и лечиться специалистами.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"