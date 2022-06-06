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2 часа назад

Почему пропадает голос

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Для того, чтобы понять, почему пропадает голос, важно знать, что отвечают за его формирование гортань и голосовые связки. Также ротовая полость посредством носогубного треугольника, языка. Все это образует собой целый голосовой аппарат. Но изменение тембра голоса все же присуще проблемам с голосовыми связками. Здесь процесс может быть двух типов.

Почему пропадает голос
Фото: pexels.compexels.com
Первое - это проблема, связанная с воспалением на голосовых связках. Она может быть связана с бактериальными инфекциями, которые дали воспаление на голосовые связки, а может быть просто функциональная дисфония, когда есть нарушение голосовой функции, которая связана с неполным смыканием самих голосовых связок. Но никаких патологий при этом может быть не обнаружено.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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Безусловно, это сложно определить самостоятельно. Лучше пройти осмотр у лор-врача и посмотреть с чем связана такая проблема. Потому что вариантов может быть много.

Самое важное - это профилактика срыва. Резкие крики, изменения тембров голоса - все это может привести к проблемам голосового аппарата. Это будет в первую очередь связано с неправильной работой голосовых связок, а именно, с их отеком или воспалением. Большое значение все же имеет своевременная диагностика и лечение общесамотических заболеваний. Никаких воспалений - ни острых, ни хронических быть не должно. Их нужно вовремя диагностировать. Также не забываем о невротических состояниях, которые должны наблюдаться и лечиться специалистами.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Часто голос меняется с возрастом: это физиологичная история, то есть связанная с возрастными изменениями гортани, организма в целом. Теряется эластичность связок. Как правило, возникает гипоконус — гипотонусная дисфония - при ней голос становится более монотонным.

Для меня, как для врача, очень важным является проведение диагностики при длительном нарушении голоса. То есть если у человека есть нарушение голосовой функции на протяжении нескольких недель, месяцев, и возникло это состояние без причины, безусловно, мы должны проводить обследование. Это не только обследование, связанное с консультацией лор-врача.

Во-первых, мы можем сделать КТ гортани, можем сделать рентген гортани и трахеи, сделать компьютерный анализ голоса и разложить его по спектрам. Мы можем сделать функцию внешнего дыхания, можем и должны сделать электромиографию.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Все эти процедуры позволят исключить органические поражения.

Болезни и лекарства,
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