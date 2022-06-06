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2 часа назад

Названа неожиданная причина головной боли

Lenta.ru

Хроническую головную боль часто связывают с перенапряжением, однако ее может вызывать неправильный прикус, рассказал врач-ортодонт клиники Eurokappa Руслан Кантаев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие неожиданные проблемы со здоровьем, причиной которых может являться прикус.

Названа неожиданная причина головной боли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он указал на то, что головная боль напряжения (ГБН) — один из самых частых видов головной боли, возникающий из-за перенапряжения мышц. «Больше всего в головной боли виноваты­ мышцы шеи и лица, особенно жевательные. При неправильном прикусе зубы смыкаются несимметрично: где-то вовсе нет смыкания, а где-то оно чрезмерно сильное. Становится неудобно жевать. Жевательные мышцы перенапрягаются, чтобы компенсировать это неудобство», — объяснил Кантаев.

Если есть заметная асимметрия прикуса, перенапряжение может захватывать мышцы шеи, и это может усугубить головную боль, предупреждает врач. Кроме того, с прикусом связано и развитие хронического гайморита, рассказывает ортодонт.

По словам Кантаева, киста гайморовой пазухи может приводить и к хроническому насморку, и к его осложнению — гаймориту, а кроме того, быть причиной головной боли.

Также, продолжил врач, неправильный прикус ведет к дисфункции челюстного сустава, стиранию эмали зубов, заболеваниям желудочно-кишечного тракта из-за плохого пережевывания. Кроме того, предупреждает Кантаев, неправильный прикус ведет к преждевременному старению из-за гипертонуса мышц лица, вызывающего раннее возникновение морщин и птоза. Среди последствий неправильного прикуса он назвал также храп и нарушение дыхания.

Кантаев заверил, что исправить прикус и избавиться от этих проблем можно в любом возрасте, в частности, с помощью металлических брекетов или прозрачных съемных элайнеров (еврокапп).

Ранее стоматолог Вячеслав Минко порекомендовал не удалять зуб при обнаружении в нем кисты. Сейчас, объяснил Минко, есть способ лечения, при котором стоматологи используют микроскоп, позволяющий увидеть корневой канал и тщательно вычистить его от инфекции.

Болезни и лекарства,Руслан Кантаев,
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