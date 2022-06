Невролог перечислила способы избавления от мигрени

Профессор Шай Датта, директор отделения когнитивной неврологии в больнице Нью-Йоркского университета Лангоне на Лонг-Айленде перечислила способы избавления от мигрени. По ее словам, отказ от шоколада и сыра, а также нормализация сна помогут снизить приступы и вернуться к нормальной жизни, сообщает издание Eat This Not That! (ETNT).