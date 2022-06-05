Названы симптомы болезни почек

Симптомами болезни почек можно назвать потерю аппетита, похудение и неприятный запах изо рта. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала нефролог отделения патологии трансплантированной почки городской клинической больницы №52 Екатерина Иванова.

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По словам врача, почки — молчаливый орган, поэтому при начальной стадии заболевания явных симптомов может не быть, у большинства пациентов они могут появляться в далеко зашедшей стадии. В таком случае, пояснила нефролог, больному можно помочь, подготовив его к диализу или трансплантации.

«Это симптомы уже начинающейся уремической интоксикации, когда пациент начинает худеть, у него пропадает аппетит, появляется неприятный запах мочевины изо рта, появляется кожный зуд»,

— подчеркнула Иванова. Врач добавила, что порой именно в такой ситуации обращаются пациенты, сдают анализы, с помощью которых выявляется высокий уровень креатинина — важного показателя в постановке диагноза хроническая почечная недостаточность (ХПН) и других.