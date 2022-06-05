Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Названы симптомы болезни почек

Lenta.ruиещё 1

Симптомами болезни почек можно назвать потерю аппетита, похудение и неприятный запах изо рта. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала нефролог отделения патологии трансплантированной почки городской клинической больницы №52 Екатерина Иванова.

Названы симптомы болезни почек
Фото: UnsplashUnsplash

По словам врача, почки — молчаливый орган, поэтому при начальной стадии заболевания явных симптомов может не быть, у большинства пациентов они могут появляться в далеко зашедшей стадии. В таком случае, пояснила нефролог, больному можно помочь, подготовив его к диализу или трансплантации.

«Это симптомы уже начинающейся уремической интоксикации, когда пациент начинает худеть, у него пропадает аппетит, появляется неприятный запах мочевины изо рта, появляется кожный зуд»,

— подчеркнула Иванова. Врач добавила, что порой именно в такой ситуации обращаются пациенты, сдают анализы, с помощью которых выявляется высокий уровень креатинина — важного показателя в постановке диагноза хроническая почечная недостаточность (ХПН) и других.

Иванова объяснила, что начальное исследование при подозрении на заболевания почек включает в себя биохимический анализ крови, в том числе почечный профиль с определением уровня креатина и мочевины, а также общий анализ мочи. Сдача последнего необходима, чтобы проверить, есть ли в ней белок и изменения в мочевом осадке, оценить лейкоциты и эритроциты.

Болезни и лекарства,Екатерина Иванова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители