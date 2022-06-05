Как быстро избавиться от синяка

В классической медицине нет понятия «синяк» — есть понятие «кровоизлияние». О том, почему оно происходит, когда стоит из-за него переживать и можно ли от него быстро избавиться в беседе с «Рамблером» рассказал врач общей практики, врач-кардиолог Денис Прокофьев.
Вообще, насколько сильно будет выражен кровоподтек, зависит от величины, локализации, индивидуальных особенностей пациента, уточнил эксперт. Но, по словам Прокофьева, чем глубже локализуется кровоподтек, тем дольше не проявляется его окраска.
Чтобы ускорить процесс заживления врач рекомендует использовать в первые часы после получения травмы холодовые компрессы. Также он советует использовать мази с содержанием местных флеботоников и гипарина, чтобы не дать сформироваться тромбам в области кровоизлияния. И, наконец, необходимо отказаться от никотина и алкоголя в первые часы получения травмы, так они являются сосудорасширяющими веществами.