Как быстро избавиться от синяка

Как это происходит? Кровь из поврежденных сосудов, богатая кислородом, имеет ярко-красный цвет. Она скапливается в опадающих тканях, пропитывает их, и потом происходят изменения этой крови: она приобретает способность «цвести». Вообще цветение кровоподтеков обусловлено тем, что гемоглобин в результате времени подвергается распаду, и возникают продукты распада, в результате этого синяк начинает «цвети».



Сначала бывает, что синяк красный, потом синий, затем желтый. Это происходит за счет преобразования самого гемоглобина. Первоначально кровоподтек имеет либо багровый, либо багрово-синий оттенок. Как правило, этот цвет держится от 1 до 4 дней. С 4 до 8 дней кровоподтек может приобрести багрово-зеленоватый или желтоватый оттенок. Через 8 дней он может иметь соответственно другой оттенок. Совсем полностью он исчезнет к 16-му дню.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"