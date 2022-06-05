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1 час назад

Как быстро избавиться от синяка

Катерина Саломе
Прокофьев Денис Александровичэксперт

В классической медицине нет понятия «синяк» — есть понятие «кровоизлияние». О том, почему оно происходит, когда стоит из-за него переживать и можно ли от него быстро избавиться в беседе с «Рамблером» рассказал врач общей практики, врач-кардиолог Денис Прокофьев.

Как быстро избавиться от синяка
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com
По словам специалиста, кровоизлияние — это результат травматического разрыва сосудов, которое может образовываться в любых органах, тканях. Как уточнил доктор, оно бывает трех форм:
  • круглые, мелкие, точечные подтеки,
  • мелкие кровоподтеки неопределенной формы,
  • обильные скопления крови с разрывом стенок сосудов, различием тканей (гематома).
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Как это происходит? Кровь из поврежденных сосудов, богатая кислородом, имеет ярко-красный цвет. Она скапливается в опадающих тканях, пропитывает их, и потом происходят изменения этой крови: она приобретает способность «цвести». Вообще цветение кровоподтеков обусловлено тем, что гемоглобин в результате времени подвергается распаду, и возникают продукты распада, в результате этого синяк начинает «цвети».

Сначала бывает, что синяк красный, потом синий, затем желтый. Это происходит за счет преобразования самого гемоглобина. Первоначально кровоподтек имеет либо багровый, либо багрово-синий оттенок. Как правило, этот цвет держится от 1 до 4 дней. С 4 до 8 дней кровоподтек может приобрести багрово-зеленоватый или желтоватый оттенок. Через 8 дней он может иметь соответственно другой оттенок. Совсем полностью он исчезнет к 16-му дню.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Вообще, насколько сильно будет выражен кровоподтек, зависит от величины, локализации, индивидуальных особенностей пациента, уточнил эксперт. Но, по словам Прокофьева, чем глубже локализуется кровоподтек, тем дольше не проявляется его окраска.

Что интересно, когда у человека есть избыточный вес, кровоизлияния могут распространяться на значительные расстояния от места удара и травмы.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Чтобы ускорить процесс заживления врач рекомендует использовать в первые часы после получения травмы холодовые компрессы. Также он советует использовать мази с содержанием местных флеботоников и гипарина, чтобы не дать сформироваться тромбам в области кровоизлияния. И, наконец, необходимо отказаться от никотина и алкоголя в первые часы получения травмы, так они являются сосудорасширяющими веществами.

Переживать из-за кровоизлияния стоит, когда у него большая площадь, когда мы видим, что есть не только изменение кожных покровов, но и большой количество кровоизлияния, то есть «свободной крови» в подкожно-жировой клетчатке или под самой кожей. В этом случае, безусловно, нужно обращаться к врачу с целью проведения кровопускания, дренажа самого повреждения. Потому что если оставить большое количество крови под кожей, то это может привести к сильнейшему воспалительному процессу.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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