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25 минут назад

Иммунолог назвал условие предотвращения эпидемии оспы обезьян

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Условие предотвращения эпидемии оспы обезьян в беседе с ТАСС назвал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Иммунолог назвал условие предотвращения эпидемии оспы обезьян
Фото: МослентаМослента

Предотвратить эпидемию можно, если быстро начать вакцинировать людей по эпидемическим показаниям, заявил специалист.

«Уже сейчас нужно начинать наработку вакцины, которая есть, и быть готовыми к вакцинации населения. А сотрудникам лабораторий Роспотребнадзора и врачам, которые будут контактировать первыми с возможными больными, стоит вакцинироваться сразу»,

— сказал он. Жемчугов добавил, что прививка от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.

В то же время, отметил иммунолог, эпидемия оспы обезьян возможна только в том случае, если вирус приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем.

«Если такое произойдет в результате мутации, то обновленный вирус вполне может стать инициатором большой вспышки. Сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой»,

— сказал Жемчугов.

Болезни и лекарства,Владислав Жемчугов,Роспотребнадзор,
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