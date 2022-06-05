Иммунолог назвал условие предотвращения эпидемии оспы обезьян

Условие предотвращения эпидемии оспы обезьян в беседе с ТАСС назвал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Предотвратить эпидемию можно, если быстро начать вакцинировать людей по эпидемическим показаниям, заявил специалист.
«Уже сейчас нужно начинать наработку вакцины, которая есть, и быть готовыми к вакцинации населения. А сотрудникам лабораторий Роспотребнадзора и врачам, которые будут контактировать первыми с возможными больными, стоит вакцинироваться сразу»,
— сказал он. Жемчугов добавил, что прививка от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.
В то же время, отметил иммунолог, эпидемия оспы обезьян возможна только в том случае, если вирус приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем.
«Если такое произойдет в результате мутации, то обновленный вирус вполне может стать инициатором большой вспышки. Сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой»,
— сказал Жемчугов.