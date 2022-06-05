Иммунолог назвал условие предотвращения эпидемии оспы обезьян

«Уже сейчас нужно начинать наработку вакцины, которая есть, и быть готовыми к вакцинации населения. А сотрудникам лабораторий Роспотребнадзора и врачам, которые будут контактировать первыми с возможными больными, стоит вакцинироваться сразу»,