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1 час назад

Врач назвал первые признаки рака печени

РИА "ФедералПресс"

Рак печени сложно обнаружить на ранних стадиях, так как он может не проявлять себя долго. Врач-гепатолог Алла Южнова рассказала о некоторых необычных признаках тяжелой болезни.

Врач назвал первые признаки рака печени
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Симптомы вторичного рака печени (метастазы в печень) могут включать: потерю аппетита, потерю веса, плохое самочувствие и усталость. Люди иногда испытывают высокую температуру и гриппоподобные симптомы»,

– цитирует Южнову МедикФорум.

Чем раньше обнаружен рак, отмечает доктор, тем больше шансов вылечиться. Необходимо обратиться к врачу, если вы замечаете у себя комок в животе, непреднамеренную потерю веса за последние 6–12 месяцев или боль в теле.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, какой вирус может вызывать рак. Он имеет около пятидесяти разновидностей, которые способны изменять слизистые человека и давать толчок развитию рака. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Болезни и лекарства,Полина Зиновьева,
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