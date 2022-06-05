Врач назвал первые признаки рака печени

Рак печени сложно обнаружить на ранних стадиях, так как он может не проявлять себя долго. Врач-гепатолог Алла Южнова рассказала о некоторых необычных признаках тяжелой болезни.

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«Симптомы вторичного рака печени (метастазы в печень) могут включать: потерю аппетита, потерю веса, плохое самочувствие и усталость. Люди иногда испытывают высокую температуру и гриппоподобные симптомы»,

– цитирует Южнову МедикФорум.

Чем раньше обнаружен рак, отмечает доктор, тем больше шансов вылечиться. Необходимо обратиться к врачу, если вы замечаете у себя комок в животе, непреднамеренную потерю веса за последние 6–12 месяцев или боль в теле.