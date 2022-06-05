Невролог назвал причины сдавливающей головной боли

Головная боль напряжения, при которой голову будто сдавливают обручем, может возникнуть внезапно и продлиться несколько дней. Необходимо разбираться с факторами ее возникновения, сообщает «Вечерняя Москва».

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Чаще всего такая боль возникает в лобно-теменной, височных или затылочно-шейных областях. Причины могут быть разнообразными.

«Острый или хронический стресс. Тревога, тревожное расстройство или глубокая депрессия. Переутомление и эмоциональное напряжение. Длительное неудобное положение головы и шеи в сочетании с недостаточной двигательной активностью»,

— перечислил варианты врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.