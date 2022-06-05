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22 минуты назад

Названо число случаев заболевания оспой обезьян в мире

Lenta.ruиещё 3

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

Названо число случаев заболевания оспой обезьян в мире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что данные о случаях заражения поступили с 13 мая по 2 июня из 27 стран мира, которые не являются эндемичными для этого заболевания.

Стало известно, что с 26 мая по 2 июня выявлено 523 новых случая оспы обезьян. По состоянию на 2 июня специалисты не зафиксировали ни одного случая смерти от этого заболевания в неэндемичных странах. Больше всего заразившихся зврегистрировано в Великобритании (207), Испании (156) и Португалии (138), следом идут Канада (58), Германия (57), Франция (33), Нидерланды (31), Италия (20), США (19) и Бельгия (12). В остальных странах число случаев не превышает 10.

Организация оценивает риск распространения болезни на глобальном уровне как умеренный. Внезапное и непредвиденное появление оспы обезьян в неэндемичных регионах говорит о том, что происходила скрытая передача вируса, прежде чем произошел рост числа заражений.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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