Названо число случаев заболевания оспой обезьян в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что данные о случаях заражения поступили с 13 мая по 2 июня из 27 стран мира, которые не являются эндемичными для этого заболевания.

Стало известно, что с 26 мая по 2 июня выявлено 523 новых случая оспы обезьян. По состоянию на 2 июня специалисты не зафиксировали ни одного случая смерти от этого заболевания в неэндемичных странах. Больше всего заразившихся зврегистрировано в Великобритании (207), Испании (156) и Португалии (138), следом идут Канада (58), Германия (57), Франция (33), Нидерланды (31), Италия (20), США (19) и Бельгия (12). В остальных странах число случаев не превышает 10.