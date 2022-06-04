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2 часа назад

Опасная среда: какие болезни можно подхватить, купаясь в водоемах

Вечерняя Москва

С наступлением летнего сезона, когда температурный фон достигает максимальных показателей, многие уезжают на море либо идут на городские пляжи, чтобы охладиться. Но далеко не всегда купание бывает безопасным, особенно в тех местах, где водный источник плохо очищен. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, какие заболевания можно подхватить, купаясь в природных бассейнах.

Опасная среда: какие болезни можно подхватить, купаясь в водоемах
Фото: Анна Быкова / Вечерняя МоскваАнна Быкова / Вечерняя Москва

По словам врача-дерматолога и клинического миколога Валерии Скляровой, многое зависит от чистоты водоема, в который человек собирается погрузиться. Врач отметила, что чаще всего «пловцы» заражаются в застойных непроточных источниках:

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— Там с легкостью можно заразиться грибковыми болезнями. Например, часто встречается цветной лишай у тех, кто погружался в озера. Ситуации бывают разные: кто-то впервые заражается, а у кого ранее наблюдались такие воспаления, — наступает обострение болезни и рецидив.

Еще одна угроза, подстерегающая отдыхающих в водоемах, по словам врача, — это всевозможные бактерии, которые при контакте с кожными покровами человека внедряются и причиняют вред:

— Можно наткнуться на гноеродных кокков — это бактерии. Они вызывают гнойное поражение кожи, которое еще называют пиодермией.

Большой вред способны причинить мелкие насекомые, которые живут вблизи водоемов, предупредила Склярова.

— Часто воспаление на коже может возникнуть вследствие атаки мошек или комаров, которые любят влажные и теплые места вблизи прибрежных зон. Такие встречи с насекомыми тоже провоцируют развитие воспалительных процессов, зуда и образования гнойничков.

С особой осторожностью, по словам медика, нужно подпускать к воде детей, так как для них там много неприятных сюрпризов:

— Если во время купания ребенок случайно проглотил воду, а там имелись агрессивные бактерии, то острая кишечная инфекция обеспечена. Может она проявиться в виде дизентерии.

Признаками возникновения кишечной инфекции является синдромом общей интоксикации и диарея:

— Если мучает тошнота, повышается температура и стул участился — от 3 до 10 раз в день, то это признак заражения.

В таких случаях нужно срочно обращаться за помощью к врачу и не заниматься самолечением, чтобы не обострить свое состояние, заключила врач.

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