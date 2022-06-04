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1 час назад

Ученые нашли комбинацию препаратов от рака легких вдвое эффективнее химиотерапии

Lenta.ru

Ученые из Великобритании разработали комбинацию препаратов, которая действует вдвое эффективнее химиотерапии против рака легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на сайте лондонского института исследования рака.

Ученые нашли лекарство эффективнее химиотерапии при раке легких
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным специалистов, высокую эффективность против запущенных форм рака с рядом мутаций гена KRAS показывает комбинация препаратов VS-6766 и эверолимус. Исследование проводилось на группе из 30 пациентов, в числе которых 11 человек имели диагностированный немелкоклеточный рак легкого на поздних стадиях. Все они проходили химиотерапию и современную иммунотерапию, но эффективность лечения снизилась. «У половины пациентов с раком легких прогрессирование болезни не наблюдалось в течение шести месяцев, что примерно в два раза дольше ожидаемого эффекта от химиотерапии на такой стадии развития заболевания», — цитирует агентство сообщение института.

В результате испытаний у 2 из 11 пациентов опухоли уменьшились более чем на 30%. Еще у девяти человек рост опухоли удалось взять под контроль. Ученые нашли положительную динамику у пациентов с раком щитовидной железы и яичников.

Специалисты пояснили, что в настоящее время есть как минимум одно эффективное средство против рака, который вызван мутациями гена KRAS, но оно способно поражать только одну мутацию — G12C. В 2021 году его применение одобрили в США. Новая комбинация препаратов действует не на сам раковый ген KRAS, а на то, чтобы лишить его возможности стимулировать рост опухоли.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Pfizer Альберт Бурла предсказал, что в ближайшем времени наука создаст лекарство от рака. Он уточнил, что ученые уже близки к цели.

Болезни и лекарства,Pfizer,
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