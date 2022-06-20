Жжет и стреляет: ощущения, указывающие на высокий уровень сахара

Медики предупреждают, что каждый человек должен быть внимателен к уровню сахара в крови. О том, какие ощущения могут указывать на развитие диабета, читайте в материале "Рамблера".

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Диабет второго типа — это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не усваивается клетками.

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Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови. Без инсулина уровень сахара в крови может подняться до опасных показателей, что способно серьезно вредить организму в целом.

Высокий уровень сахара в крови часто ведет к невралгии - сильная, ноющая боль по ходу всего пораженного нерва, которая может поразить любой нерв человеческого организма

Невралгия является результатом одного из осложнений диабета, называемого периферической невропатией или диабетической невропатией.

"Диабетическая нервная боль чаще всего возникает, когда у человека с диабетом наблюдаются длительные периоды высокого уровня сахара в крови", — объясняют британские специалисты.

Считается, что высокий уровень глюкозы в крови влияет на нервы, повреждая кровеносные сосуды, которые их снабжают.

По словам специалистов, следующие виды боли могут сигнализировать о стабильно высоком уровне сахара в крови:

Покалывание

Жжение

Острая боль

Колющая боль

Стреляющая боль.

Причем эти ощущения могут быть и легкими, и экстремально неприятными. В серьезных случаях может онеметь вся область боли.

Среди общих симптомов гипергликемии выделяют:

Повышенная жажда и сухость во рту

Необходимость часто мочиться

Усталость

Затуманенное зрение

Непреднамеренная потеря веса

Рецидивирующие инфекции, такие как молочница, инфекции мочевого пузыря (цистит) и инфекции кожи

Боль в животе

При этом самая главная опасность сахарного диабета кроется в сердечно-сосудистых осложнениях. Об этом "Рамблеру" рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Поленова.