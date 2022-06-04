Отвращение к ряду продуктов может являться признаком рака

Онколог Андрей Воробьев заявил, что потеря интереса к некоторым продуктам может говорить об онкологии. Об этом он сообщил МедикФоруму.

«Изменения вкуса могут привести к потере аппетита и снижению веса. Это может вызвать сильную неприязнь к определенным продуктам, также называемую отвращением к еде»,

Андрей Воробьев заявил, что у мужчин с раком легких наблюдается отказ от колбас. Женщины с раком шейки матки отказывались от яиц. Кроме этого, при онкологии может наблюдаться отвращение к чаю, сообщил МедикФоруму специалист.