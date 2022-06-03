Чем хеликобактер опасен для здоровья

Каждый десятый человек в России страдает хронической язвой желудка. Заболевание встречается не только у взрослых, но и у молодых людей, а также у детей. Основной симптом – это сильные боли в животе, которые появляются, когда кислый желудочный сок попадает на поврежденные участки слизистой, выстилающие стенки желудочно-кишечного тракта изнутри. Наиболее частой причиной язвы желудка является бактерия Helicobacter pylori. Спросили врача, руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольгу Малиновскую, чем она опасна и как ее выявить.
Чтобы обнаружить Helicobacter pylori было разработано специальное исследование – 13С-уреазный дыхательный тест. Его могут назначить гастроэнтерологи при наличии симптомов.