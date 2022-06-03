Чем хеликобактер опасен для здоровья

Один из важнейших ферментов, который необходим для выживания этого микроорганизма в кислой желудочной среде, является уреаза. В ходе дыхательного теста можно оценить активность этого фермента и сделать выводы о том, присутствует ли Helicobacter pylori в желудке.



Само тестирование занимает не более часа: за 2 недели до его проведения нужно прекратить прием антибиотиков и лекарств, влияющих на секрецию желудка, за 3 дня исключить алкоголь. Дыхательный тест сдается натощак: последний прием пищи должен состояться не менее, чем за 6 часов до процедуры.



Дыхательный тест проводится для диагностики болезни на ранней стадии, когда требуется начать лечение как можно скорее. Он также может быть рекомендован тем, кто входит в группу повышенного риска развития язвенной болезни, кроме того, его проводят для оценки эффективности уже назначенной терапия.



Игнорировать симптомы язвы и инфекцию, вызванную хеликобактером опасно для здоровья – в списке самых серьезных последствий есть рак желудка. Кроме того, инфицированный человек может передавать инфекцию, заражать, окружающих.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики