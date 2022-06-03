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1 час назад

Чем хеликобактер опасен для здоровья

Анна Шутова
Ольга Викторовна Малиновскаяэксперт

Каждый десятый человек в России страдает хронической язвой желудка. Заболевание встречается не только у взрослых, но и у молодых людей, а также у детей. Основной симптом – это сильные боли в животе, которые появляются, когда кислый желудочный сок попадает на поврежденные участки слизистой, выстилающие стенки желудочно-кишечного тракта изнутри. Наиболее частой причиной язвы желудка является бактерия Helicobacter pylori. Спросили врача, руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольгу Малиновскую, чем она опасна и как ее выявить.

Чем хеликобактер опасен для здоровья
Фото: pexels.compexels.com
Еще несколько лет назад была популярна версия, что язва желудка – заболевание, которое связано с неправильным образом жизни и несбалансированным питанием. В появлении язвы «винили» сухомятку, острую пищу, жвачку, стрессы.

Но ситуация изменилась. Теперь одной из основных причин возникновения язвы желудка наряду с наследственностью и длительным приемом нестероидных препаратов считается микроорганизм Helicobacter pylori. За обнаружение связи между действием этой бактерии и развитием язвы в 2005 году была вручена Нобелевская премия.

При этом до сих пор до конца неясно, почему этот микроорганизм, который является частью кишечной микрофлоры многих людей, у одних не вызывает никаких последствий, а у других провоцирует язву желудка – свыше 70% случаев заболевания связаны именно с этой бактерией.
Ольга Викторовна Малиновская
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики
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Чтобы обнаружить Helicobacter pylori было разработано специальное исследование – 13С-уреазный дыхательный тест. Его могут назначить гастроэнтерологи при наличии симптомов.

Один из важнейших ферментов, который необходим для выживания этого микроорганизма в кислой желудочной среде, является уреаза. В ходе дыхательного теста можно оценить активность этого фермента и сделать выводы о том, присутствует ли Helicobacter pylori в желудке.

Само тестирование занимает не более часа: за 2 недели до его проведения нужно прекратить прием антибиотиков и лекарств, влияющих на секрецию желудка, за 3 дня исключить алкоголь. Дыхательный тест сдается натощак: последний прием пищи должен состояться не менее, чем за 6 часов до процедуры.

Дыхательный тест проводится для диагностики болезни на ранней стадии, когда требуется начать лечение как можно скорее. Он также может быть рекомендован тем, кто входит в группу повышенного риска развития язвенной болезни, кроме того, его проводят для оценки эффективности уже назначенной терапия.

Игнорировать симптомы язвы и инфекцию, вызванную хеликобактером опасно для здоровья – в списке самых серьезных последствий есть рак желудка. Кроме того, инфицированный человек может передавать инфекцию, заражать, окружающих.
Ольга Викторовна Малиновская
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики
Болезни и лекарства,Ольга Малиновская,
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