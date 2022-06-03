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1 час назад

Кардиолог назвал главные симптомы сердечного приступа

Вечерняя Москва

Врач-кардиолог Алексей Утин назвал главные признаки и симптомы сердечного приступа.

Кардиолог назвал главные симптомы сердечного приступа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Доктор отметил, что риски сердечно-сосудистых катастроф типа инфаркта и инсульта выше у тех, кто курит, плохо питается и часто испытывает стресс.

— Это сжимающая, пекущая боль в центре груди. Тебе не хочется двигаться, тебе страшно. Это может быть ощущение давления в области груди, покровы кожи могут побелеть. Например, инфаркт миокарда — это сильная боль, но и безболевые формы этого заболевания тоже бывают, особенно у людей с сахарным диабетом, так как у них отмирают нервные рецепторы. Любая боль, которая возникла на фоне провоцирующих факторов, должна быть расценена как сердечная патология,

— сказал врач в интервью для YouTube-канала «Интересный подкаст».

Первое, что нужно сделать после обнаружения перечисленных симптомов, — вызвать скорую. Чем раньше приедет врач, снимет кардиограмму и доставит пациента к хирургам, тем быстрее ему окажут помощь и сделают в случае необходимости операцию.

— До приезда скорой помощи больному лучше принять таблетку аспирина, если нет язвы желудка, расстегнуть рубашку, дать доступ кислорода и дожидаться врача,

— объяснил доктор.

Болезни и лекарства,
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