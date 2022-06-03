Кардиолог назвал главные симптомы сердечного приступа

— Это сжимающая, пекущая боль в центре груди. Тебе не хочется двигаться, тебе страшно. Это может быть ощущение давления в области груди, покровы кожи могут побелеть. Например, инфаркт миокарда — это сильная боль, но и безболевые формы этого заболевания тоже бывают, особенно у людей с сахарным диабетом, так как у них отмирают нервные рецепторы. Любая боль, которая возникла на фоне провоцирующих факторов, должна быть расценена как сердечная патология,