Кардиолог назвал главные симптомы сердечного приступа

Врач-кардиолог Алексей Утин назвал главные признаки и симптомы сердечного приступа.
Доктор отметил, что риски сердечно-сосудистых катастроф типа инфаркта и инсульта выше у тех, кто курит, плохо питается и часто испытывает стресс.
— Это сжимающая, пекущая боль в центре груди. Тебе не хочется двигаться, тебе страшно. Это может быть ощущение давления в области груди, покровы кожи могут побелеть. Например, инфаркт миокарда — это сильная боль, но и безболевые формы этого заболевания тоже бывают, особенно у людей с сахарным диабетом, так как у них отмирают нервные рецепторы. Любая боль, которая возникла на фоне провоцирующих факторов, должна быть расценена как сердечная патология,
— сказал врач в интервью для YouTube-канала «Интересный подкаст».
Первое, что нужно сделать после обнаружения перечисленных симптомов, — вызвать скорую. Чем раньше приедет врач, снимет кардиограмму и доставит пациента к хирургам, тем быстрее ему окажут помощь и сделают в случае необходимости операцию.
— До приезда скорой помощи больному лучше принять таблетку аспирина, если нет язвы желудка, расстегнуть рубашку, дать доступ кислорода и дожидаться врача,
— объяснил доктор.