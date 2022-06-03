Три вопроса доктору: о болезни Бехтерева, варикозе и артрозе

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о болезни Бехтерева, варикозе и артрозе.

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Болезнь Бехтерева: симптомы и лечение

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Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилит (АС) — это воспалительное заболевание, которое со временем может привести к сращению некоторых костей позвоночника (позвонков). В результате такого сращения позвоночник становится менее гибким, сильно портится осанка человека. Подробнее об этом заболевании рассказал врач-невролог Максим Воронцов.

Так, по словам эксперта, болезнь Бехтерева чаще выявляется у мужчин, чем женщин.

Ученые до сих пор не обнаружили конкретную причину возникновения недуга. Одна из версий – влияние определенных генетических факторов. В частности, у людей, имеющих ген HLA-B27, риск развития анкилозирующего спондилита значительно повышен.



Лекарства от анкилозирующего спондилита не существует, но грамотное лечение помогает ослабить симптомы и, возможно, замедлить прогрессирование болезни. Воронцов Максим Михайлович Врач-невролог, к.м.н.

Ранние признаки и симптомы болезни чаще всего возникают в юношестве и могут включать боль и скованность в пояснице и бедрах, особенно по утрам, отметил медик. Также часто проявляется боль в шее и усталость. Со временем симптомы могут ухудшаться, улучшаться или прекращаться через нерегулярные промежутки времени.

Чаще всего страдают следующие области:

сустав между основанием позвоночника и тазом;

позвонки в нижней части спины;

места прикрепления сухожилий и связок к костям (в основном в позвоночнике, но иногда и вдоль задней поверхности пятки);

хрящ между грудной костью и ребрами;

тазобедренный и плечевой суставы.

При тяжелой форме анкилозирующего спондилоартрита новая кость образуется как попытка организма исцелиться самостоятельно. Она постепенно заполняет собой промежутки между позвонками и, в конце концов, сращивает части позвонков. Они становятся жесткими и негибкими. Такое сращивание может также привести к жесткости грудной клетки, ограничивающей возможности и функции легких.

Воронцов Максим Михайлович Врач-невролог, к.м.н.

Воспаление глаз (увеит). Одно из самых распространенных осложнений болезни Бехтерева и может вызывать быстро возникающую боль в глазах, чувствительность к свету и помутнение зрения. Компрессионные переломы. На ранних стадиях недуга у некоторых людей ослабевают кости. Ослабленные позвонки могут разрушаться, влияя на сутулость осанки. Проблемы с сердцем. Анкилозирующий спондилит может стать причиной проблем с аортой, самой крупной артерией организма. Воспаленная аорта может увеличиться до такой степени, что исказит форму аортального клапана в сердце, что нарушит его работу. Воспаление повышает риск развития сердечных заболеваний. Другие осложнения могут включать:

Если возникла боль в пояснице или ягодицах, которая проявляется медленно, усиливается по утрам или мешает сну во второй половине ночи, то эксперт рекомендует незамедлительно обратиться к врачу. В рамках исследований анализируется ген hla-b27. Также следует обратиться к офтальмологу, если вы заметили болезненное покраснение глаз, сильную чувствительность к свету или затуманенное зрение.

В завершение Максим Воронцов добавил, что заболевание может протекать и с минимальными проявлениями, не угрожая жизни человека. Кроме того, в арсенале травматологов уже появились эффективные схемы лечения, а также в России большой акцент делается на восстановительное лечение, которое улучшает переносимость.

Почему возникает варикоз и как с ним бороться?

Варикозом называется заболевание, при котором поверхностные вены нижних конечностей необратимо расширяются. Он возникает из-за нарушения работы клапанов вен нижних конечностей, патологического расширения вен в результате снижения их тонуса, истончения сосудистой стенки. Об этом "Рамблеру" рассказал врач-хирург, флеболог Олими Ширинбек.

Варикозную болезнь в большинстве случаев можно довольно легко определить: распространенным ярким признаком этой патологии является появление выступающих над поверхностью кожи ног расширенных вен в виде узлов, или "сеточек" и "звездочек" на ногах.



Варикоз имеет довольно высокую распространенность как у женщин, так и у мужчин и часто возникает в молодом возрасте. Частыми признаками, которые приносят дискомфорт, становятся чувство тяжести и боли в ногах и кратковременные отеки. Считается, что одним из первоначальных факторов возникновения у человека варикоза является генетическая предрасположенность, когда от близких родственников наследуется слабость сосудистой стенки.



Однако, на возникновение варикоза может повлиять и ряд других факторов, провоцирующих возникновения заболевания. Например, большое значение может иметь образ жизни человека. Если у него отсутствуют регулярные физические нагрузки, или, наоборот, когда человек часто имеет физические перегрузки, поднимает тяжести, или если человек большую часть суток на протяжении долгого времени проводит в стоячем или сидячем положении – то риск возникновения варикозной болезни значительно возрастает. Также варикоз может возникнуть из-за избыточного веса, курения, злоупотребления алкоголем. Олими Ширинбек Врач-хирург, врач-флеболог, д.м.н. Заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника»

По словам медика, многие, как правило, считают, что выступающие синие вены не являются серьезным заболеванием, а лишь доставляют эстетический дискомфорт. Однако варикоз нельзя игнорировать, поскольку он постепенно развивается и со временем может привести к хронической венозной недостаточности.

На этой стадии заболевания, не получающие необходимого лечения пациенты могут встретиться с опасным осложнением варикоза – тромбозом подкожных вен (тромбофлебитом). Тромбофлебит, в первую очередь, опасен тем, что приводит к образованию тромбов, которые могут перекрыть просвет вены или привести к тромбоэмболии легочной артерии. Также из-за варикоза могут возникнуть такие осложнения, как трофические язвы, а в некоторых случаях даже кровотечения из варикозных вен.



При выявлении первых признаков варикоза нужно обязательно посетить врача-флеболога для объективной оценки состояния всей своей венозной системы. Рекомендации и назначенное лечение врача-флеболога позволяют избежать прогрессирования заболевания и развитие его осложнений. Олими Ширинбек Врач-хирург, врач-флеболог, д.м.н. Заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника»

Олими Шириньек отметил, что наиболее простым методом профилактики развития варикозной болезни является регулярные занятия спортом. В умеренном режиме бег или, например, плавание, езда на велосипеде, уменьшают застой крови, тем самым положительно влияя на состояние вен. Кроме этого, стоит избавиться от привычки сидеть в положении "нога на ногу", так как при такой позе создается барьер на пути кровотока. Также лучше отказаться от облегающей, тесной одежды, а женщинам по возможности меньше ходить на чрезмерно высоких каблуках.

Для профилактики варикозной болезни часто используется оздоровительная и лечебная гимнастика, которую можно применять, даже не отрываясь от занятий повседневными вещами. В некоторых случаях врач может назначить пациенту лекарственную терапию, особенно когда нужно снизить риск тромбозов и улучшить кровообращение, и может порекомендовать ношение компрессионного трикотажа (чулок или гольфов).

В случаях, когда ситуация с варикозом у человека слишком запущенная и тяжелая, единственным методом лечения становится хирургическая операция. Современная медицина обладает безопасными и щадящими методами, позволяющими не удалять проблемную вену, а закрывать ее изнутри так, чтобы в ней больше не скапливалась кровь. Среди эффективных и современных методов лечения можно выделить лазерную и радиочастотную облитерации вен, а также клеевую облитерацию. Данные методы проводятся под местной анестезией, не требуют госпитализации и длительной реабилитации. Несомненным преимуществом этих методов является тот факт, что за один день человек может избавиться как от эстетической проблемы, так и от проявлений варикоза в целом.

Олими Ширинбек Врач-хирург, врач-флеболог, д.м.н. Заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника»

Можно ли вылечить артроз?

Артрозом называется заболевание суставов, при котором происходит разрушение хрящевой ткани суставных поверхностей. Основными симптомами артроза можно считать боль в суставе, а также его припухлость и отечность. Заболевание часто возникает из-за того, что со временем суставы начинают изнашиваться, ситуация может усугубиться, если на суставы приходятся частые интенсивные нагрузки, есть избыточная масс тела или если человек недостаточно получает необходимые питательные элементы.

Стирание сустава приводит к повреждению суставного хряща, пораженные кости начинают немного смещаться, вызывая в суставе раздражение, воспаление и итогом становится полное разрушение хряща, в результате которого кости начинают тереться друг от друга, вызывая у человека боль. Врач травматолог-ортопед Дмитрий Коловертнов рассказал "Рамблеру" подробнее об этом заболевании, а также о том, можно ли его вылечить.

Артроз может возникнуть у человека как сам по себе, так и на фоне различных заболеваний и состояний, поделился медик. Развитие этого заболевания происходит в результате взаимосвязанного воздействия таких факторов как возраст, наследственная предрасположенность, малоподвижный образ жизни, наличие избыточного веса или условий труда, связанного с постоянным подниманием тяжелых вещей.

В настоящее время врачи успешно применяют при лечении артроза лекарственную терапию, направленную на стабилизацию негативных процессов в хряще и костной ткани и уменьшение болевого синдрома. Важной частью лечения является ограничение пациентом физических нагрузок, для того, чтобы разгрузить пораженный сустав, а также применение специальной лечебной физкультуры или массажа. Людям с избыточным весом рекомендуется снизить массу тела для облегчения болевого синдрома.



В случае, если консервативное лечение не дает положительного клинического эффекта, а также, если заболевание перешло в тяжелую стадию, пациентам назначается оперативное лечение заболевания – артроскопия, когда во время операции из сустава удаляется поврежденная хрящевая ткань, или эндопротезирование сустава, когда сустав заменяется на имплант. Таким образом, благодаря правильно подобранному лечению суставу можно вернуть подвижность, увеличить его двигательную активность и избавить пациента от болевого синдрома. Коловертнов Дмитрий Евгеньевич Врач травматолог-ортопед, врач-артролог, к.м.н. Руководитель Центра травматологии и ортопедии в «СМ-Клиника»

Также Дмитрий отметил, что если у человека начал развиваться артроз, нужно сразу же обратиться к врачу для начала лечения, своевременно проведенная терапия позволит пациенту избежать операции.