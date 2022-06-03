Какие болезни грозят высоким людям

Международная группа исследователей изучила показатели роста и состояние здоровья более чем 280 000 взрослых американцев. Учёные обнаружили доказательства того, что рост может влиять на более чем 100 клинических признаков. В среднем рост людей из выборки составил 176 сантиметров.

Результаты подтверждают выводы предыдущих исследований о том, что более высокие люди чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, гиперлипидемия и ишемическая болезнь сердца, за счёт того, что они более склонны к мерцательной аритмии и варикозному расширению вен. Учёные также добавили в список рисков еще несколько состояний, в том числе инфекции кожи и костей, а также повреждения нервов.