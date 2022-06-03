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2 часа назад

От чего зависит размер носа и на что он влияет

Даша Краснова

Размер носа часто становится причиной для недовольства внешностью и неуверенности в себе. Но пластические хирурги умеют эффективно устранять этот недостаток. В некоторых случаях справиться можно даже без хирургического вмешательства. "Рамблер" расскажет, что влияет на размер носа.

От чего зависит размер носа и на что он влияет
Фото: unsplashunsplash

За размеры носа отвечает генетика, длины и ширина этого органа полностью зависит от хромосомного набора человека. Причем особенность не всегда передается от родителя к ребенку, иногда "нос" передается от дальних родственниках. Также на размеры носа могут влиять травмы или опухоли.

Способы изменить нос

  • Введение ботулотоксина снизит подвижность кончика или крыльев, но не уменьшит ширину носа;
  • Филлеры помогут скорректировать форму спинки, но не изменят длину;
  • Липолитики сократят количество подкожного жира, это визуально сузит нос, но эффект сохранится ненадолго
  • Полностью изменить нос может ринопластика, в процессе которой врачи выполняют пластику носа.

Схему вмешательства хирурги разрабатывают индивидуально для каждого пациента. Они оценивают форму носа, моделируют желаемый внешний вид человека на компьютере, а потом решают, какие вносить изменения.

Ринопластику по медицинским показаниям можно делать в любом возрасте. Так как нарушение дыхания у ребенка может привести к отставанию в физическом и умственном развитии из-за кислородного голодания.

Показания для ринопластики

  • Врожденные деформации носа, нарушающие нормальное дыхание;
  • Травмы носа;
  • Ожоги;
  • Отморожения;
  • Восстановление носа после калечащих операций (например, удаления новообразования, ринофимы).

Ринопластику по эстетическим показаниям выполняют только взрослым.

Болезни и лекарства,
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