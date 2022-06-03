От чего зависит размер носа и на что он влияет

Размер носа часто становится причиной для недовольства внешностью и неуверенности в себе. Но пластические хирурги умеют эффективно устранять этот недостаток. В некоторых случаях справиться можно даже без хирургического вмешательства. "Рамблер" расскажет, что влияет на размер носа.
За размеры носа отвечает генетика, длины и ширина этого органа полностью зависит от хромосомного набора человека. Причем особенность не всегда передается от родителя к ребенку, иногда "нос" передается от дальних родственниках. Также на размеры носа могут влиять травмы или опухоли.
Схему вмешательства хирурги разрабатывают индивидуально для каждого пациента. Они оценивают форму носа, моделируют желаемый внешний вид человека на компьютере, а потом решают, какие вносить изменения.
Ринопластику по медицинским показаниям можно делать в любом возрасте. Так как нарушение дыхания у ребенка может привести к отставанию в физическом и умственном развитии из-за кислородного голодания.
Ринопластику по эстетическим показаниям выполняют только взрослым.