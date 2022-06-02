Ортопед перечислил основные причины болей в стопе при ходьбе

Врач — травматолог-ортопед Илья Володин перечислил основные причины болей и дискомфорта в стопе при ходьбе. В беседе с изданием «Доктор Питер» он объяснил, что проблемы в ступнях и болезненные ощущения могут возникнуть из-за плоскостопия или остеоартроза суставов.

Ортопед уточнил, что одной из основных причин болезненных ощущений может быть поперечное плоскостопие с метатарзалгией. При этом заболевании люди сталкиваются с острой болью под основаниями пальцев. Болезненные ощущения усиливаются при ходьбе босиком и утихают, когда человек садится или ложится, объяснил врач. Риск развития метатарзалгии может быть связан с ненормальной биомеханикой стопы или чрезмерными нагрузками на ноги.

Также причиной болезненных ощущений в стопах может оказаться неврома Мортона (доброкачественное нераковое утолщение нерва — прим. «Ленты.ру»), заявил Володин. Основными ее симптомами он назвал острую или жгучую боль, которая отдает в пальцы и может быть спровоцирована плоскостопием или ношением тесной узкой обуви и высоких каблуков.

Тендинит ахиллова сухожилия — еще одно заболевание, при котором наблюдаются болезненные ощущения или дискомфорт в стопе, продолжает ортопед. Этим термином называют воспаление ахиллова сухожилия, которое может перетечь в хроническую стадию. Обычно проявляется ноющей или жгучей болью при физической нагрузке или растяжении.

В заключение Володин рассказал об остеоартрозе суставов. К этому недугу приводит истончение и разрушение хряща в суставе в результате его физического износа. Боль при остеоартрозе может возникать не только при движении, но и в состоянии покоя, сопровождаться ограничением подвижности сустава, хрустом или ощущением «трения», а также отечностью, усиливающейся при физических нагрузках, отметил врач.