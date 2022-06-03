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3 часа назад

У вас постоянно холодные руки? Вот почему так происходит

Ferra.ru

Возможно, среди ваших знакомых есть те, у кого руки кажутся постоянно холодными. А может, такая особенность есть и у вас. К счастью, чаще всего эта особенность не опасна для здоровья.

У вас постоянно холодные руки? Вот почему так происходит
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Когда человеку холодно, кровеносные сосуды у него сужаются. По этой причине крови и тепла поступает меньше. Заметнее всего это по состоянию рук и ног. Поэтому если подобное ощущение временное, то это вполне нормально.

Однако если у вас руки и ноги постоянно мёрзнут, даже если остальные части тела тёплые, то это может указывать на определённые болезни.

Одно из таких состояний - болезнь Рейно. В этом случае на некоторое время сужаются кровеносные сосуды, по которым кровь поставляется к конечностям. Поэтому у людей, страдающих таким заболеванием, обычно очень холодные и бледные пальцы ног или рук.

Также холодные руки и ноги могут быть, если у человека иммунодефицит или повышенное давление.

И это ещё не всё. Есть и другие факторы, влияющие на снабжение рук и ног кровью. Например, диабет, травма или повреждение тканей, анемия, курение.

Вообще со временем из-за недостаточного кровоснабжения ногти могут стать ломкими, кожа - бледной, сухой и начать трескаться. Также может возникнуть ощущение покалывания или онемения. Кожа рук и ног при этом будет медленнее восстанавливаться после травм, а из-за этого могут возникнуть разные инфекции. Наконец, снижение кровотока может повредить нервы.

Поэтому если вас беспокоит тот факт, что у вас постоянно холодные руки или ноги, то обратитесь к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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