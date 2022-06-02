Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+30° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

Медики перечислили болезни, связанные с высоким ростом

Газета.Ru

Высокие люди сильнее подвержены множеству заболеваний. Статья об этом опубликована в PLoS Genetics.

Медики перечислили болезни, связанные с высоким ростом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сам факт связи между ростом человека и подверженности заболеваниям был известен и ранее, но ученым было неясно, виноват ли сам рост, или рост и болезни зависят от одних и тех же факторов, вроде гормонов и питания. В новом исследовании Шридхаран Рагхаван из Регионального медицинского центра штата Вирджиния в Роки-Маунтин и его коллеги решили устранить эту неопределенность, рассмотрев отдельно связи между различными заболеваниями и фактическим ростом человека, и установив связь с его прогнозируемым ростом на основе генетической информации. Ученые использовали данные о здоровье 250 тыс. взрослых людей.

Результаты подтвердили предыдущие выводы о том, что высокий рост связан с более высоким риском фибрилляции предсердий и варикозного расширения вен. Кроме того, удалось установить связь между большим ростом и более высоким риском периферической невропатии, вызванной повреждением нервов на конечностях, а также кожными и костными инфекциями из-за язв на ногах и стопах.

Исследователи пришли к выводу, что высокий рост может быть ранее непризнанным самостоятельным фактором риска для нескольких распространенных заболеваний у взрослых. Однако чтобы удостовериться в этом, необходимо провести дополнительные исследования с большей выборкой.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители