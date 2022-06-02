Как использование гаджетов влияет на развитие Альцгеймера

Рамблер спросил у эксперта, как часто использование гаджетов может повлиять на наше здоровье.

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Прежде чем отвечать на вопрос как использование гаджетов увеличивает риски возникновения болезни Альцгеймера, надо понимать причины его возникновения и возможные провяления. Болезнь Альцгеймера – это одна из разновидностей деменции или слабоумия.

Андрей Артамошкин Врач-невролог

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С самого начала она проявляется в виде следующих симптомов: забывчивость в отношении только что произошедших событий; затруднение при общении и подборе слов; потеря ориентации в незнакомой местности; нарушение представления о времени или невозможность определить время суток, месяц, год, сезон; гиперактивность или мотивированность или наоборот полная потеря интереса к какой-либо жизнедеятельности; тревожность, раздражительность, агрессия.

С развитием заболевания могут появиться: полная дезориентированность во времени и пространстве; непонимание того, что происходит вокруг; невозможность узнавать знакомых, родных, друзей и предметы; а также невозможность принять пищу без посторонней помощи; непроизвольный стул и мочеиспускание; трудность в передвижении; возбуждение и агрессия. Как вы видите, картина у этого заболевания достаточно печальная.

Андрей Артамошкин Врач-невролог

Существуют несколько форм болезни:

Сосудистая – в результате заболеваний, сопровождающихся поражением сосудов головного мозга.

Возрастная – сенильная форма.

Нейродегенеративная форма, одним из факторов возникновения которой могут стать активное использование гаджетов.

Ученым-биохимикам удалось установить связь слабоумия и импульсных электромагнитных полей, которые создают гаджеты. Аналогичным образом действуют вышки мобильной связи и линии электропередач.



По данным ВОЗ , более 50 миллионов страдают от болезни Альцгеймера, с каждым годом эти данные растут. Причиной тому ученые считают излишнее содержание кальция внутри клеток, который запускает механизм, провоцирующий потерю памяти и способствующий развитию синдрома. Дело в том, что нервные клетки взаимодействуют между собой посредством нейромедиаторов, одним из которых является глютаминовая кислота, требующаяся для обеспечения работы нервной системы. Повышение электромагнитной нагрузки от гаджетов приводит к тому, что кислота начинает действовать атипично – клетки перестают передавать сигналы. В итоге начинается развитие болезни Альцгеймера. Таким образом устройства, работающие в сети Интернет и генерирующие электромагнитное поле, влияют на увеличение внутриклеточного кальция, за счет активизации кальциевых каналов. Стоит также настороженно относиться к всевозможным «умным» часам и браслетам, планшетам, автонавигаторам и другим устройствам. Андрей Артамошкин Врач-невролог

Любопытные результаты показали исследования на подопытных крысах. После воздействия на них импульсными электромагнитными полями, у них развивалась нейродегенерация и быстрее ухудшалось состояние. Результаты очень схожие с этими, возникают у людей.