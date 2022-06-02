Экспресс-тест на туберкулез создали в США

Ученые из Медицинской школы Тулейнского университета в США разработали высокочувствительный анализ на туберкулез, который выявляет фрагменты ДНК палочки Коха в крови. Об этом пишет Хайтек FM со ссылкой на The Lancet Microbe.

Фото: Medical Note Medical Note

Экспресс-тест выявляет следы ДНК возбудителя туберкулеза с помощью технологии CRISPR.

Ученые протестировали разработку на образцах крови 73 взрослых и детей с подозрением на туберкулез и контактировавших с ними людей, у которых не было симптомов заболевания. Образцы были получены из Эсватини в Африке.

Чувствительность и специфичность теста у взрослых составила 96,4% и 94,1% соответственно. У детей — 83,3% и 95,5% соответственно.

Специалисты также протестировали 153 образца крови детей из Кении, госпитализированных с ВИЧ. Анализ выявил все 13 подтвержденных случаев туберкулеза и почти 85% неподтвержденных случаев, которые были диагностированы только на основании клинической картины. Все остальные тесты у этих детей показывали ложноотрицательный результат.

Большинство анализов на туберкулез основаны на скрининге мокроты из легких. Однако сбор мокроты у пациентов с симптомами, особенно у детей, может быть затруднен.

Кроме того, у людей с ослабленным иммунитетом инфекция может распространяться из легких на другие внутренние органы. В этом случае небольшое количество палочек Коха в мокроте дает ложноотрицательные результаты в традиционных тестах.