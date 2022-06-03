Новое лекарство уничтожает устойчивые виды рака

Американские ученые из Центра наук о здоровье Техасского университета в Сан-Антонио разработали новое лекарство, которое оказалось эффективно против ряда видов рака, трудно поддающихся терапии. Эффективность была доказана на клеточных культурах и животных моделях. В перспективе новое соединение поможет лечить рак поджелудочной железы, яичников, глиобластому и другие виды. Исследование опубликовано в журнале Nature Cancer.

Фото: InScience InScience

Некоторые виды рака способны вырабатывать устойчивость к лечению: к химиотерапии, лучевой или таргетной терапии. Такую устойчивость трудно предсказать и тяжело обойти, поэтому она часто приводит к летальному исходу.

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Американские ученые исследовали течение раков молочной железы и яичников и вероятность выработки у них устойчивости к лечению. Целью их работы была разработка малых молекул, которые послужили бы ингибиторами устойчивых к лечению опухолей. В 2017 году биологи обнаружили соединение ERX-11, мишенью которого является рецептор эстрогена (ER) — белок, который участвует в развитии опухолей молочной железы. Ученые получили ряд химических аналогов ERX-11 и выбрали среди них один — ERX-41. Это вещество не только подавляло рост клеточных культур опухолей, экспрессирующих ER, но и действовало на другие виды рака. Так, ERX-41 уничтожало трижды негативный рак молочной железы (TNBC) — подтип рака, при котором в опухоли не экспрессируются рецепторы эстрогена, прогестерона и HER2 (рецептор эпидермального фактора роста 2 типа). Хотя сейчас для этого типа рака не существует таргетных методов лечения, ERX-41 смог подавлять рост 20 клеточных линий TNBC.

Далее ученые на мышиных моделях показали, что ERX-41 проявляет активность по отношению к большому числу человеческих опухолей. Также авторы исследовали активность вещества по отношению к ксенотрансплантантам — человеческим опухолям, которые выращивались в мышах. При введении ERX-41 опухоли-ксенотрансплантанты уменьшались в размерах, при этом вещество не действовало на нормальные клетки в молочных железах и не проявляло значимых токсических эффектов. Это означает, что в дальнейшем можно перейти к проведению клинических испытаний данного лекарства.