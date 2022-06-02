Кардиолог рассказал, как измерить давление без тонометра

Определение по пульсу — самый простой и доступный метод самостоятельного измерения давления, если под рукой нет тонометра, сообщил РИАМО врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

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«Для измерения частоты пульса необходимо зафиксировать пальцы в области запястья, прощупать пульс и посчитать с помощью секундомера количество ударов в минуту. В норме частота сердечных сокращений - 60-80 уд/мин. Самостоятельно таким образом сложно правильно измерить себе давление, поэтому специалисты считают такой способ неточным», — отметил Османов.

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Он также добавил, что определить артериальное давление можно с помощью специального приложения на телефоне. Стоит учитывать, что качество измерения давления зависит от условий, эмоционального состояния человека и качества работы смартфона, поэтому приложение может искажать данные.

«Стоит отметить, что повышенное давление часто не сопровождается симптомами, но при этом оказывает негативное влияние на работу сердца, почек и головной мозг», - сказал врач.

Османов уточнил, что с полной уверенностью ориентироваться на симптомы не стоит, так как колебания артериального давления в большей степени зависят от индивидуальных особенностей организма.

«Также с повышением давления возрастает риск развития тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек вплоть до летального исхода», — обратил внимание врач.

Он привел в пример мнение специалистов, которые отмечают, что часто изменения артериального давления сопровождаются симптомами. Так, при повышенном давлении человек испытывает боли в затылочной области, головокружение, тошноту, тревожное состояние, сонливость, может быть рвота при гипертоническом кризе, нарушение слуха, проявление так называемого звона в ушах.

Врач отметил, что учащенный и неритмичный пульс также указывает на высокое давление. При пониженном артериальном давлении выделяют такие симптомы, как слабость, сонливость, снижение работоспособности, головная боль в области висков, тошнота, головокружение.