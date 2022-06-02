Почему появляются все новые смертельно опасные болезни

Приматы у нас не водятся, за исключением человека, конечно. Но заболевание людей оспой обезьян в России вполне возможно, ведь распространяют ее грызуны. Случаи уже зафиксированы в Великобритании, Дании, Испании, США, Канаде, Израиле, Австралии… Паника нарастает.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Пугает то, что вирус оспы обезьян передается человеку не только от приматов и грызунов, но и воздушно-капельным путем при контакте с инфицированными людьми. Радует, что от этой заразы полностью защищает прививка от натуральной оспы, которую в СССР повсеместно делали. Увы, есть еще целый букет смертельно опасных болезней, которыми мы обязаны братьям нашим меньшим.

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Жирафная лихорадка

Больше всего людей гибнет от укусов малярийных комаров - ежегодно свыше 1 млн одних детей! Всего же заболевают около 228 млн. 94% случаев приходится на Африку. Кровососов-убийц 440 видов, в РФ - 10. Страдает в первую очередь Татарстан.

Перед укусом малярийные комары подлетают к жертве, выделывая па своеобразного танца. Еще они заражают слоновой болезнью, энцефалитом, желтой и тропической лихорадкой. Лихорадку денге еще называют «жирафной» из-за характерной походки больного. К смерти может привести падение давления вследствие кровотечений.

Имей в виду

«Малярийными комарами» иногда называют больших комаров-долгоножек, но они абсолютно безвредны.

Половина умирает

Вирус Эбола можно подцепить от заболевшего человека, обезьяны или парнокопытного, чаще всего - от фруктовых летучих мышей. (От крыланов пошла и лихорадка Марбург со смертностью до 90%.) Заразиться можно не только при прямом контакте, но и через предметы. Из-за кровотечений во всем теле больные в среднем в 50% случаев умирают. Во время последней эпидемии в Конго в 2018-2020 гг. из 3470 заболевших умерло 2270.

До мышей дошли

Атипичной пневмонией - COVID-19 человечество обязано летучим мышам. Вначале во враждебный список внесли и хищных млекопитающих семейства виверровых, но позже их реабилитировали. Всего заболело около 528,7 млн человек, скончались - примерно 6,3 млн.

Новая волна сейчас идет в 70 странах.

С цеце не цацкаться!

Ежегодно 30 тыс. человек в 36 странах заболевают сонной болезнью после укуса мухи цеце. Без лечения - смерть. Риск нападения насекомого возрастает, если носить темную одежду. Мой русский туроператор на сафари в Кении всегда собирал этих мух в банку и привозил в Москву.

Бич божий

37,7 млн человек инфицированы ВИЧ. За все годы от 680 тыс. до 1 млн умерли. Инфекция возникла в тропической Африке у шимпанзе. В начале XX века охотник убил примата - носителя вируса. Во время разделывания порезался - и привет.

Гонец из Сибири

По данным ВОЗ, коровы, овцы, козы и олени - причина сибирской язвы - самого распространенного заболевания, передающегося животными человеку. Заразиться можно, вдыхая ее споры. Тошнота, спутанное сознание, озноб, одышка… В результате нередко летальный исход.

Бешеный лис

Бешенство после появления симптомов почти на 100% смертельно. Поражает центральную нервную систему. Вакцинироваться надо сразу после заражения - укуса или контакта со слюной инфицированных лисы, енота, летучей мыши, собаки или кошки. Нельзя гладить бродячих животных!

Бородатые драконы

Люди с ослабленной иммунной системой, старики и дети могут умереть от сальмонеллы. Заражение происходит через загрязненную пищу или контакт с рептилиями. В 2012-2014 годах в 31 штате США случилась эпидемия, вызванная ящерицами - бородатыми драконами. Штамм не поддавался лечению антибиотиками.

Чума на оба ваших дома

Черной смертью называли эту болезнь в Средние века. Чума сократила население Европы на треть. Считалось, что переносят бактерию блохи, кусающие грызунов. Ученые Университета Осло, построив математические модели, установили: в семи из девяти регионов крысы были ни при чем. Болезнью несчастных награждали человеческие вши и блохи, а крысы - лишь первоисточник появления эпидемии.

А вот лихорадку Ласса действительно разносят крысы - африканские многососковые. Заражаются ежегодно до 500 тыс. человек, умирают - в среднем 5 тыс.

От Крыма до Конго

При укусе африканского клеща Hyalomma можно заболеть лихорадкой Крым-Конго. Вирус открыт в 1945 г. М.П. Чумаковым при исследовании в Крыму крови больных солдат и переселенцев, инфицированных при уборке сена. В 30% случаев привел к гибели.

Такая же смертность у боливийской лихорадки - вируса Мачупо.

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