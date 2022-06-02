Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
4 часа назад

Вирусолог оценил наличие у вируса оспы обезьян особых свойств

Lenta.ruиещё 3

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов в беседе с ТАСС оценил слухи о наличии у вируса оспы обезьян каких-либо особых свойств. По его словам, западноафриканский вариант вируса имеет определенные отличия от прошлых штаммов, однако не было получено каких-либо данных необычных свойствах.

Вирусолог оценил наличие у вируса оспы обезьян особых свойств
Фото: PixabayPixabay

«Изучившие геном зарубежные и российские эксперты сходятся во мнении, что вспышка в разных странах имела один источник происхождения, потому что геномы в общем схожи. Западноафриканский вариант вируса, менее патогенный, поэтому заболевание протекает благополучно. У вируса есть отличия от ранее депонированных штаммов, но они не критичны, и пока мы не можем говорить о том, что вирус приобрел какие-то особые новые свойства», — заявил специалист.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков призвал избегать тесных контактов с людьми во время вспышки оспы обезьян. Он отметил, что для предотвращения распространения инфекции стоит соблюдать самые обычные меры профилактики.

Болезни и лекарства,Петр Чумаков,Александр Семенов,РАН,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители