Может ли ветрянка убить взрослого

Ветряная оспа, она же ветрянка — очень заразное вирусное заболевание. Чаще всего оно развивается у детей, однако может возникнуть и в более позднем возрасте. Считается, что эта инфекция представляет высокую опасность для людей, которые не болели ей ранее и не были вакцинированы против нее. Врач-терапевт Поленова Наталья в беседе с "Рамблером" рассказала, насколько ветряная оспа опасна для взрослых.

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По словам медика, заболевание чрезвычайно заразное (индекс контагиозности около 90%), характеризуется симптомами общей интоксикации и специфическими высыпаниями, имеющими определенную этапность в развитии: пятно-папула (узелок) — везикула (пузырек) — корочка.

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Инкубационный период составляет от 11 до 21 дня, дебютирует болезнь, как правило остро, с подъема температуры и постепенного появления высыпаний, чаще всего, первые страдают лицо и руки, в дальнейшем сыпь распространяется по всему телу.

Одновременно забавные и пугающие картинки из прошлого с зелеными точками по всему телу можно спокойно забыть: сегодня на рынке есть эффективные и бесцветные антисептические средства, позволяющие предотвратить развитие бактериальных осложнений со стороны кожи. Основными принципами лечения ветрянки и у взрослых, и у детей являются: изоляция, восстановление водного баланса и профилактика осложнений.



Обращаться к врачу при подозрении на ветрянку – обязательно.

Считается что пациент с ветрянкой заразен в последние 10 дней инкубационного периода и первые 5-7 дней с момента появления первых высыпаний. Лица в периоде "высохших корочек" не заразны и могут быть допущены в коллектив. За контактными лицами устанавливается наблюдение в течение 21 дня с момента выявления первого случая заболевания в очаге. Поленова Наталья Валерьевна Врач-терапевт, диетолог

Заболеть повторно ветряной оспой практически невозможно, так как вирус остается в организме после выздоровления, обеспечивая, так называемый, "нестерильный иммунитет", отметила терапевт.

Под воздействием каких-либо провоцирующих факторов вирус может активизироваться вновь, что может выражаться в виде локальных высыпаний на коже, называемых в таком случае опоясывающий лишай. Заболевание протекает с поражением нервных корешков, может сопровождаться лихорадкой, интоксикацией и везикулезной сыпью по ходу вовлеченных в процесс нервов (чаще всего, межреберных).

Активная иммунизация (вакцинация) против ветряной оспы проводится детям (в возрасте от 12 месяцев) и взрослым, не имеющим медицинских противопоказаний к введению вакцины, в первые 72-96 часов после вероятного контакта с больным ветряной оспой или опоясывающим лишаем.

Специфический (противоветряночный) иммуноглобулин (пассивная иммунизация) вводится медицинским персоналом по назначению врача в течение 72-96 часов после контакта с больным ветряной оспой или опоясывающим лишаем у определенной категории лиц: беременные, дети с иммунодефицитом и др.

Легкомысленное отношение к заболеванию и уверенность, что ветряная оспа всегда протекает легко, привело к опасной моде на так называемые "ветряночные вечеринки", при которых мамы в соцсетях устраивали домашние праздники с чаепитием и играми, если ребенок заболевал. Основанием для этого, вероятно, служил миф, что лучше переболеть легко в детстве, чем тяжело в более старшем возрасте. Ни один практикующий врач (ни детский, ни взрослый) соглашаться с такими варварскими подходами, конечно, не станет. Заражаясь намеренно, мы не сможем гарантировать, что течение заболевания будет легким и не приведет к осложнениям, самым грозным из которых является энцефалит.



А вот, действительно, современным и безопасным способом профилактики ветряной оспы в любом возрасте, начиная с 12 месяцев, является вакцинация. Прививка от ветряной оспы проводится не болевшим лицам двукратно с интервалом не менее шести недель и обеспечивает надежную защиту, как минимум, на 20 лет. Поленова Наталья Валерьевна Врач-терапевт, диетолог

Что же касается ветряной оспы у не вакцинированных взрослых, то тяжелое, с последующими осложнениями, течение болезни бывает у лиц, страдающих болезнями крови, тяжелыми врожденными патологиями, а также у пожилых людей. Чем старше человек, тем тяжелее может протекать ветряная оспа. Среди осложнений можно выделить опоясывающий лишай, присоединение гноеродной инфекции, пневмонию, воспаление суставов и костей. А самое опасное осложнение ветряной оспы у взрослых — поражение головного мозга.