Может ли ветрянка убить взрослого

Ветряная оспа, она же ветрянка — очень заразное вирусное заболевание. Чаще всего оно развивается у детей, однако может возникнуть и в более позднем возрасте. Считается, что эта инфекция представляет высокую опасность для людей, которые не болели ей ранее и не были вакцинированы против нее. Врач-терапевт Поленова Наталья в беседе с "Рамблером" рассказала, насколько ветряная оспа опасна для взрослых.
По словам медика, заболевание чрезвычайно заразное (индекс контагиозности около 90%), характеризуется симптомами общей интоксикации и специфическими высыпаниями, имеющими определенную этапность в развитии: пятно-папула (узелок) — везикула (пузырек) — корочка.
Инкубационный период составляет от 11 до 21 дня, дебютирует болезнь, как правило остро, с подъема температуры и постепенного появления высыпаний, чаще всего, первые страдают лицо и руки, в дальнейшем сыпь распространяется по всему телу.
Заболеть повторно ветряной оспой практически невозможно, так как вирус остается в организме после выздоровления, обеспечивая, так называемый, "нестерильный иммунитет", отметила терапевт.
Под воздействием каких-либо провоцирующих факторов вирус может активизироваться вновь, что может выражаться в виде локальных высыпаний на коже, называемых в таком случае опоясывающий лишай. Заболевание протекает с поражением нервных корешков, может сопровождаться лихорадкой, интоксикацией и везикулезной сыпью по ходу вовлеченных в процесс нервов (чаще всего, межреберных).
Активная иммунизация (вакцинация) против ветряной оспы проводится детям (в возрасте от 12 месяцев) и взрослым, не имеющим медицинских противопоказаний к введению вакцины, в первые 72-96 часов после вероятного контакта с больным ветряной оспой или опоясывающим лишаем.
Специфический (противоветряночный) иммуноглобулин (пассивная иммунизация) вводится медицинским персоналом по назначению врача в течение 72-96 часов после контакта с больным ветряной оспой или опоясывающим лишаем у определенной категории лиц: беременные, дети с иммунодефицитом и др.
Что же касается ветряной оспы у не вакцинированных взрослых, то тяжелое, с последующими осложнениями, течение болезни бывает у лиц, страдающих болезнями крови, тяжелыми врожденными патологиями, а также у пожилых людей. Чем старше человек, тем тяжелее может протекать ветряная оспа. Среди осложнений можно выделить опоясывающий лишай, присоединение гноеродной инфекции, пневмонию, воспаление суставов и костей. А самое опасное осложнение ветряной оспы у взрослых — поражение головного мозга.
Также опасность ветрянка представляет для беременных женщин. Ветряная оспа, перенесенная во время первых месяцев беременности, может привести к тяжёлой патологии или гибели плода. Единственным способом защитить себя от ветряной оспы во взрослом возрасте является вакцинация.