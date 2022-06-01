Хирург перечислил незаметные признаки варикоза

Отёки, судороги и тяжесть в ногах могут указывать на варикоз вен. Алексей Шатравка, заведующий отделением сердечно-cосудистой хирургии, кандидат медицинских наук, врач высшей категории ответил «Клопс» на 10 вопросов о распространённой болезни.

Фото: Алексей Шатравка. Фото: личный архив Алексей Шатравка. Фото: личный архив

1. Как понять что начинается варикоз?

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Сигнализировать могут следующие симптомы: на ногах появились сосудистые паутинки; к вечеру ноги отекают; после рабочего дня в них чувствуется ощутимая тяжесть; по ночам ощущаются судороги под коленями и с внутренней стороны бёдер.

2. Чем грозит варикоз?

Если на начальном этапе не обратиться к специалисту, варикоз может привести к серьёзным осложнениям.

«Хроническая венозная недостаточность непременно следует за варикозом. Больным венам тяжело питать мягкие ткани ног. Человек начинает быстрее уставать, появляются тяжесть и отёки. С эстетической точки зрения последствия тоже малоприятны: кожа меняется. Возникают гиперпигментация и шелушение», — предупредил Алексей Шатравка.

«Тромбофлебит — ещё одно тяжёлое осложнение варикозного расширения. Воспаляются венозные стенки и образуется тромб. Попадание оторвавшегося тромба в лёгкие или сердце может привести к летальному исходу», — предостерёг специалист. Среди последствий неустранённого варикоза доктор назвал и трофическую экзему. «Если не проводить терапию варикоза, это может привести к значительным изменениям кожи. Может начаться сильный зуд».

Трофические язвы — открытые, плохо заживающие раны — открываются «из-за сильного истончения кожи и сосудов». «К сожалению, это часто ведёт к инвалидности», — поделился наблюдениями завотделением.

3. Что нельзя делать при варикозе на ногах?

При начальных признаках «главное — соблюдать все рекомендации врача: носить специальные компрессионные чулки или колготки, правильно питаться, избегать употребления алкоголя».

Спортом заниматься можно, даже кроссфитом или тяжёлой атлетикой. «Не забудьте предупредить о вашем диагнозе тренера, занимайтесь в компрессионном белье и не переусердствуйте. Следите за своим состоянием, пейте достаточно воды и принимайте витамины по назначению».

Если варикоз уже в «запущенной» стадии, то есть ряд ограничений:

С осторожностью ходить в баню или сауну.Лучше не купаться в бассейнах с подогревом.Делать горячие и тёплые антицеллюлитные обёртывания не рекомендуется.

«При нагревании кровь становится более густой, ей тяжелее проходить по венам. Если есть склонность к тромбообразованию, то поход в парилку может усугубить ситуацию», — объяснил хирург.

Относительно массажа вакуумными баночками, щётками и рельефными дощечками тоже лучше посоветоваться с флебологом:

«При трофических язвах и истончении кожи подобные процедуры не рекомендуются».

4. Почему появляется варикоз?

Факторов несколько: лишний вес; наследственность; тяжёлый физический труд; работа на ногах; сидячая работа без движения; беременность и роды.

5. А каблуки способствуют варикозу?

Напрямую — нет.

«Если девушка носит не слишком высокие каблуки, делает это не каждый день и у неё нет проблемы с венами и сосудами, то нельзя сказать, что причина в обуви. Дело в том, что при постоянном ношении обуви на высоких каблуках возникает риск получить проблемы с венозными клапанами. Кровь застаивается в нижней части ног, плохо циркулирует. Если добавить сюда сидение в позе «нога на ногу», то риски есть», — предупредил собеседник «Клопс».

6. Кто в зоне риска?

Чаще всего варикоз встречается у женщин.

«В особую группу потенциальных больных входят беременные и родившие. Во время беременности надо по возможности носить компрессионное бельё, заниматься лечебной физкультурой. Перед родами рекомендуем посетить флеболога, который даст рекомендации о степени компрессии белья, в котором женщина будет рожать или пройдёт через кесарево сечение», — дал рекомендации Алексей Шатравка.

В группе риска — парикмахеры, педагоги, официанты, кондукторы, продавцы, работающие «на ногах». «Те, кто ведёт сидячий образ жизни, тоже попадают в зону риска. Это водители, офисные работники, чиновники, работники call-центров».

7. У меня нет лишнего веса, а вены расширены. Почему?

Стройность не гарантирует, что вены будут в порядке, предупредил доктор: «В таком случае можно говорить о наследственном факторе, образе жизни или работе. Лишний вес — лишь один из факторов развития варикоза».

8. Какие исследования надо пройти, чтобы вовремя распознать варикоз?

Первая консультация флеболога обязательно включает: визуальный осмотр; изучение наследственности и истории болезни; УЗИ сосудов ног; иногда может понадобиться допплеровское ультразвуковое сканирование.

9. Насколько эффективна гирудотерапия?

Пиявки могут справиться с сосудистыми звёздочками, считает специалист.

«Высасывая кровь они, в теории, способны убрать паутинки с поверхности кожи. Но гирудотерапия относится к альтернативным методам лечения. Врачи относятся к ней не плохо, не хорошо. Пиявка для собственного питания впрыскивает действующее вещество гирудин, который разжижает кровь. Но опять же, если кожа истончена или уже образовались трофические язвы, то подобные процедуры противопоказаны», — рассказал врач.

10. Помогают ли мази и кремы для профилактике варикоза?

По мнению специалиста, в борьбе с варикозом необходим комплексный подход: